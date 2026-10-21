Кари Фишър: жената, която даде лице на принцеса Лея

Когато през 1977 г. принцеса Лея Органа се появява за първи път на екрана, тя не прилича на обичайния образ на беззащитна приказна принцеса. Лея държи оръжие, командва бунтовници, спори с Люк Скайуокър и Хан Соло и сама участва в битката. Жената, която ѝ дава лице, е 19-годишната Кари Фишър.

Фишър е родена на 21 октомври 1956 г. в Бърбанк, Калифорния. Дъщеря е на актрисата Деби Рейнолдс и певеца Еди Фишър, а детството ѝ преминава в среда, в която сцената и киното са част от семейния живот. Дебютира на Бродуей на 15 години заедно с майка си, а първата ѝ филмова роля е в комедията „Шампоан“ от 1975 г.

Две години по-късно Джордж Лукас я избира за ролята, която променя кариерата ѝ. Фишър участва в трите филма от оригиналната трилогия – „Междузвездни войни“ през 1977 г., „Империята отвръща на удара“ през 1980 г. и „Завръщането на джедаите“ през 1983 г. Образът на Лея съчетава политически авторитет, хладнокръвие и чувство за хумор, а изпълнението на Фишър превръща героинята в символ на силния женски персонаж в научната фантастика.

Лея не е единствената ѝ роля

След успеха на „Междузвездни войни“ Фишър се появява в „Блус Брадърс“, „Хана и нейните сестри“ и „Когато Хари срещна Сали“. Тя работи и като писател. През 1987 г. публикува романа „Картички от ръба“, вдъхновен от живота в Холивуд и сложните отношения между майка и дъщеря. Книгата е превърната във филм през 1990 г., а главната роля изпълнява Мерил Стрийп.

Фишър пише и мемоарите „Пиянски пожелания“ и „Дневниците на принцесата“. Последната книга е изградена върху дневници, които тя води по време на снимките на първия филм от поредицата. Аудиоверсията ѝ носи на актрисата посмъртна награда „Грами“ през 2018 г.

Гласът зад образа

Кари Фишър не крие трудностите, през които преминава. Тя говори открито за биполярното разстройство, зависимостите и стигмата около психичните заболявания. В интервю за ABC News, цитирано от „Вашингтон пост“, казва: „Аз съм психично болна. Мога да го кажа. Не се срамувам от това.“

През 2016 г. Фишър получава награда за цялостен принос към културния хуманизъм от Харвардската общност на хуманистите. В речта си тя свързва личния си опит с ролята на Лея и казва, че хората с биполярно разстройство заслужават да бъдат възприемани като смели, а не като белязани от диагнозата.

Актрисата се завръща като Лея в „Силата се пробужда“ през 2015 г. Тя завършва снимките на „Последните джедаи“, който излиза през 2017 г., а неизползвани кадри с нея са включени и във „Възходът на Скайуокър“ през 2019 г. Така Лея продължава историята си и след смъртта на актрисата.

Кари Фишър умира на 27 декември 2016 г. на 60 години. За милиони зрители тя остава принцеса Лея, но наследството ѝ е по-широко: актриса, автор и човек, който превръща личната уязвимост в публичен разговор. Именно затова нейният образ не остарява заедно с филмите – той продължава да говори със собствения ѝ остър, ироничен и човешки глас.

Източници: biography.com, gmanetwork.com, washingtonpost.com