7 ежедневни навика на хората със здраво самоуважение

Самоуважението рядко се вижда в големи декларации. По-често личи в обикновени ситуации – когато човек отказва задача, която не може да поеме, не се унижава заради грешка и намира време за сън, движение или разговор с близък. Психолозите разграничават здравото самоуважение от усещането за превъзходство: става дума за реалистична оценка на собствената стойност, която не зависи изцяло от чуждото одобрение.

Метаанализ на 76 изследвания с 35 537 участници свързва самоуважението и самосъстраданието с по-добро психично благополучие. Авторите подчертават, че двете понятия са близки, но не еднакви – самоуважението отговаря на въпроса как оценяваме себе си, а самосъстраданието описва отношението ни към самите нас, когато се провалим или страдаме.

1. Говорят със себе си без унижение

Хората със здраво самоуважение не игнорират грешките си, но избягват крайни определения като „безполезен“ или „провал“. Вместо това описват конкретния проблем и търсят следващата възможна стъпка. Националната здравна служба на Великобритания препоръчва негативните убеждения да бъдат записвани и проверявани с реални доказателства, които ги подкрепят или опровергават.

2. Поставят ясни лични граници

Да кажеш „не“ на допълнителен ангажимент, разговор или поведение, което те наранява, не е проява на егоизъм. Това е начин да се управляват времето, енергията и отношенията. Здравата граница трябва да бъде конкретна – например човек да посочи какво не приема и какво ще направи, ако то се повтори.

3. Не пренебрегват основните си нужди

Сънят, движението и редовното хранене не са награда, която трябва да бъде заслужена. Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ посочват, че повечето възрастни имат нужда от поне седем часа сън на нощ. Редовната физическа активност също е свързана с ползи за настроението и самочувствието.

4. Поддържат отношения, в които има уважение

Самоуважението не означава да се справяш сам с всичко. Подкрепящите връзки дават усещане за принадлежност и са свързани с по-малко стрес, по-добър сън и по-добро общо здраве. „Малките жестове на свързване могат да имат значение“, посочват Центровете за контрол и превенция на заболяванията в САЩ. Това може да бъде кратък разговор, проверка как е близък човек или търсене на помощ навреме.

5. Поставят си постижими цели

Хората със здраво самоуважение не измерват стойността си само с резултата, но все пак си поставят ясни цели. Малките, реалистични задачи правят напредъка видим – завършен текст, разходка, научено умение или разговор, който дълго е бил отлаган. Така увереността се основава на конкретен опит, а не само на мотивационни фрази.

6. Оставят място за почивка и удоволствие

Почивката не е бездействие, а част от възстановяването. Времето за музика, книга, разходка или среща с приятел не трябва да бъде запълнено веднага с нова задача. Според Американската психологическа асоциация устойчивата грижа за себе си се изгражда чрез малки, положителни действия, включени в ежедневието, а не чрез редки и крайни промени.

7. Търсят помощ, когато трудността продължава

Самоуважението включва и признаването на собствените граници. Ако ниската самооценка, силната самокритичност или тревожността се задържат и пречат на ежедневието, разговорът с психолог или друг квалифициран специалист е разумна стъпка. Изследване на терапии, основани на състраданието, отчита възможен положителен ефект върху самоуважението, но авторите подчертават, че включените 10 публикации са значително различни по методи и качество.

Тези навици не превръщат човек в постоянно уверен или спокоен. Те дават по-стабилна основа за моментите, в които съмнението, умората или разочарованието неизбежно се появяват.

Източници: pmc.ncbi.nlm.nih.gov, nhs.uk, cdc.gov