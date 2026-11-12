По-малко интелигентните хора са по-щастливи, или защо знанието ражда тъга

„При многото мъдрост има много печал“ – тази мисъл от Еклесиаст е дала живот на една от най-устойчивите представи за човека: че колкото повече разбира света, толкова по-трудно му е да бъде щастлив. Съвременните изследвания обаче не потвърждават проста формула, според която умът и доброто настроение се изключват.

По-скоро интелигентността променя начина, по който човек оценява живота си. Тя може да помогне за по-добро образование, доходи, здраве и социален статус, но същевременно да направи по-видими несигурността, несправедливостта и личните ограничения.

Интелигентността сама по себе си не носи щастие

Изследване, публикувано през 2024 г. в Journal of Happiness Studies, анализира национално представителна извадка от Китай. Резултатът е малка и статистически незначима връзка между когнитивните способности и щастието. По-високите способности са свързани с по-добри обективни условия – доходи, физическо и психично здраве и социален статус, но не водят автоматично до по-висока субективна оценка на живота.

Една от възможните причини е разликата между това, което човек притежава, и начина, по който се възприема спрямо останалите. Участниците с по-високи когнитивни резултати по-често подценяват собственото си социално положение и са по-малко уверени в бъдещето. Така предимствата в реалния живот не се превръщат непременно в усещане за удовлетворение.

В друг анализ, публикуван през 2025 г. в Journal of Personality and Social Psychology, са използвани данни за повече от 60 000 души над 50 години от пет дългосрочни изследвания. Авторите установяват двупосочна връзка: по-високото удовлетворение от живота е свързано с по-добро когнитивно функциониране, а по-доброто когнитивно функциониране предсказва промени в удовлетворението от живота. Това не доказва, че мисленето причинява щастие, но показва, че двете способности се развиват във взаимна връзка.

Кога знанието започва да тежи

По-различна картина се появява по време на криза. Изследване от 2022 г. използва данни за 4223 участници от британско поколенческо проучване, проследявани по време на пандемията от COVID-19. При хората с по-високи когнитивни способности е отчетен по-голям спад в удовлетворението от живота. Обяснението на авторите е, че тези участници може да са разбирали по-добре мащаба и дългосрочните последици от заплахата.

Това е важна, но ограничена констатация. Данните са корелационни, участниците са основно от Великобритания, а изследването описва конкретна извънредна ситуация, а не универсален закон за интелигентността и щастието. „В крайна сметка остава неясно защо по-интелигентните хора са по-стабилни в щастието си“, пише психологът Сатоши Канадзава в по-ранно изследване, което открива по-малка променливост на удовлетворението от живота при хората с по-висок интелект.

Щастието не е само въпрос на IQ

Изследване с 288 работещи възрастни показва, че емоционалната интелигентност – способността човек да разпознава и управлява емоциите – е по-силен пряк предиктор на психологическото благополучие от академичната интелигентност. Връзката между академичните способности и благополучието е била опосредствана основно от социално-икономическия статус.

По-нови данни от Норвегия също не подкрепят мита, че високият интелект сам по себе си води до психични проблеми. Проучване на 272 351 мъже, чиито когнитивни способности са измерени около 18-годишна възраст, установява по-нисък риск от повечето изследвани психични разстройства при по-високи резултати. Изключение е биполярното разстройство, за което не е установена същата закономерност.

Друг ключ е понятието „психологически богат живот“. Проучване от 2024 г. показва, че когнитивната сложност е свързана не толкова с постоянно щастие, колкото с живот, изпълнен с разнообразни преживявания, промени в гледната точка и силни емоции. Той може да съдържа и радост, и тъга, без да бъде определян само от едната.

Затова знанието не ражда задължително тъга. То може да отнеме някои удобни заблуди, но също така да даде език за разбиране на преживяното, способност за избор и по-дълбоко усещане за смисъл. Въпросът не е дали човек е „достатъчно глупав“, за да бъде щастлив, а дали може да живее с това, което вече знае.

Източници: psypost.org, time.com, theatlantic.com