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Тайка Уайтити е под натиск след провала на „Клара и слънцето“
  Тема: Известни личности

Тайка Уайтити е под натиск след провала на „Клара и слънцето“

8 Ноември, 2026 19:25 550 0

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Новият филм на режисьора получи слаби оценки, а проектът му за „Междузвездни войни“ беше поставен на пауза

Тайка Уайтити е под натиск след провала на „Клара и слънцето“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Тайка Уайтити се оказа в един от най-трудните периоди в режисьорската си кариера. Новият му филм „Клара и слънцето“ получи 26 процента одобрение от критиците в Rotten Tomatoes, а проектът му за „Междузвездни войни“ беше поставен на пауза. Лентата с Джена Ортега и Ейми Адамс е адаптация по романа на Кадзуо Ишигуро и е заснета в родната на режисьора Нова Зеландия.

Приемът на филма беше особено хладен във Великобритания. „Телеграф“, „Таймс“ и „Гардиън“ му дадоха по една звезда. В публикация в социалните мрежи Уайтити отвърна на критиците с думите: „Нека тази Хелоуин вечер отделим мисъл за онези тъжни изгубени души, които не са успели да постигнат мечтите си да станат творци и са се превърнали в критици.“ Той допълни, че оценките им са „неуместни“, „откъснати от реалността“ и „отживелица“. Цитатът беше отразен от Variety и други медии.

Контрастът с най-силните му филми

Слабият прием на „Клара и слънцето“ се откроява на фона на най-успешния период на Уайтити. „Какво правим в сенките“ има 96 процента одобрение от критиците в Rotten Tomatoes, а „Джоджо Заек“ - 81 процента. Последният филм му носи „Оскар“ за адаптиран сценарий.

По-късните му заглавия се представят по-слабо според същия агрегатор. „Следващият гол“ от 2023 г. има 46 процента одобрение, а „Тор: Любов и гръмотевици“ от 2022 г. също е с 46 процента. Така новият филм засили разговорите дали характерният хумористичен стил на режисьора работи еднакво добре и в по-драматични истории.

Спекулации около раздялата с Челси Уинстанли

Уайтити и продуцентката Челси Уинстанли се разделят през 2018 г. Двамата имат две деца, а Уинстанли е продуцент на „Какво правим в сенките“ и „Джоджо Заек“. След слабия прием на последните филми онлайн коментатори започнаха да твърдят, че тя е била „тайният елемент“ зад най-добрите му работи.

Това обаче остава оценка на фенове и не е подкрепено с доказателства, че личната раздяла е повлияла пряко върху качеството или представянето на филмите. След края на брака си Уайтити се ожени за певицата Рита Ора през август 2022 г.

Пауза за „Междузвездни войни“

Допълнителен удар за режисьора е спирането на дълго подготвяния му филм от вселената на „Междузвездни войни“. Уайтити потвърди, че проектът е „поставен на лед“, докато той и сценаристът Тони Макнамара работят по друга идея. Филмът беше обявен през 2020 г., но така и не стигна до снимачна площадка.

Засега Уайтити продължава да има нови ангажименти, но „Клара и слънцето“ и отложената продукция от „Междузвездни войни“ поставят под въпрос посоката на следващия етап от кариерата му.

Източници: dailymail.com, au.variety.com


Нова Зеландия
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