Диона разказа за труден период, свързан с психичното ѝ здраве, и заяви, че се бори с биполярно разстройство. Попфолк изпълнителката говори откровено по темата в „Джипси куийнс подкаст“, където описа и вътрешния конфликт между истинското си име Денислава и сценичния образ Диона.

„В един момент в главата ми настъпи когнитивен дисонанс коя от двете да оцелее. Просто не издържаш и тръгваш по някакъв кофти път и сам си ставаш враг“, каза певицата. По думите ѝ около година ѝ е било необходимо, за да преодолее част от трудностите.

Диона разказа, че през този период се е дистанцирала от токсични хора и ситуации и е работила върху собствените си мисли. За да се справи, тя е потърсила професионална помощ от психолог.

„Радвам се, че успях да поема контрола над себе си“, сподели пред сестрите Яница и Грозденка Диона.

Певицата заяви, че само най-близките ѝ хора познават истинската ѝ същност. Тя описа Денислава като човек, който предпочита книгите, спокойствието у дома и времето с близките си, далеч от публичния образ.

„Знам кога съм едната и кога съм другата“, каза Диона. Тя допълни, че се чувства най-истинска, когато е Денислава, а не сценичната си версия. По думите ѝ майка ѝ я нарича Дени и не използва артистичния ѝ псевдоним.

Изпълнителката разказа и за мястото на партньора ѝ Митко в живота ѝ. Тя посочи, че пред него може да бъде себе си, без да поддържа провокативния образ, с който е позната на публиката.