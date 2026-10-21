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„Под прикритие“ 6 раздели зрителите още с първите епизоди
  Тема: Известни личности

„Под прикритие“ 6 раздели зрителите още с първите епизоди

21 Октомври, 2026 08:14 1 261 16

  • под прикритие-
  • сезон 6-
  • бнт-
  • телевизионни сериали-
  • зрителски реакции

Сериалът е най-гледаното съдържание в съботния си слот, но предизвика остри спорове за сценария, звука и новите герои

„Под прикритие“ 6 раздели зрителите още с първите епизоди - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Новият сезон на „Под прикритие“ започна с висок зрителски интерес, но и с разделена реакция. Първият епизод, излъчен на 10 октомври по БНТ 1, е достигнал до над 500 000 зрители и е бил най-гледаното телевизионно съдържание в съботния слот между 22:00 и 23:00 часа, съобщи БНТ. Вторият епизод беше показан на 17 октомври. За него все още няма публично потвърдени данни за аудиторията.

В онлайн дискусиите след първите два епизода се открояват две противоположни реакции. Част от зрителите критикуват диалозите, актьорската игра, звука и прекомерното присъствие на чалга елементи и продуктово позициониране. Други приемат сезона като естествено продължение на криминалната поредица и оценяват завръщането на познатите герои, както и появата на новите лица.

Сред положително коментираните участници са Захари Бахаров в ролята на Иво Андонов и Мариан Вълев като Куката. Юлиан Вергов и Павел Иванов, които изпълняват нови ключови роли, също получават внимание от публиката. Критиците обаче поставят под въпрос дали по-лъскавата визия и по-мащабният екшън успяват да възстановят атмосферата от първите сезони.

Спорът около новия подход

Шестият сезон разказва историята в две времеви линии. Едната се връща към периода преди началото на първия сезон, а другата продължава действието десет години след финала на петия. Според креативния продуцент и съсценарист Димитър Митовски това решение позволява да се проследи как се променят отношенията между героите и как приятелството се превръща във вражда.

Митовски защити и чалгата като част от визуалния и тематичния език на новите епизоди. По думите му тя е използвана като метафора за среда, в която зад показното веселие се натрупват насилие и зависимост от властта. Той заяви, че екипът приема критика, когато тя посочва конкретно какво не работи, но прави разлика между градивните оценки и хейта.

„Някои критици ще обърнат“, е очакването на Митовски за част от зрителите, които са реагирали остро след премиерата. Той посочи, че не би променял епизодите само заради отрицателни коментари, освен ако екипът не е пропуснал да предаде правилно посланието си. Според него в първите серии са заложени сюжетни линии, които трябва да се развият по-нататък.

Критика от човек от оригиналния екип

Публичният спор беше засилен и от сценариста Тео Чепилов, участвал в изграждането на персонажите Джаро и Куката. Той се разграничи от шестия сезон и отправи критики към начина, по който са продължени познатите образи. „Поздрави от Америка и успех с чалгата, приятели“, написа Чепилов в публикация, цитирана от Флагман.

Новият сезон е планиран в 12 епизода, а след първите два основният въпрос остава дали екипът ще успее да убеди зрителите, които търсят познатата криминална атмосфера, без да повтаря старите сезони. Следващият епизод се очаква в редовния съботен слот по БНТ 1.

Източници: bnt.bg, novini.bg, plovdivonline.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    9 14 Отговор
    Я не обръщайте внимание на критиците!
    Пълно е с неудачници които едни яйца не са изпържили, но бързат да плюят срещу всичко, което някой е направил!

    08:18 21.10.2026

  • 2 Какъв проблемът С Чалгата

    17 6 Отговор
    Точно Мутрите натресоха
    Чалгата в България.

    Животът им винаги е бил такъв

    А и Чалгата в животът на Мутрите
    Е точно по този начин .

    Шумни Банкети
    Чалга
    Яко Харчене на пари .

    Филмът реално отразява Днешната Действителност.

    08:20 21.10.2026

  • 3 гост

    10 2 Отговор
    Първите два епизода са на доста голяма разлика от старите сезони...Действието се развива толкова мудно,липсва динамиката,може да се намали чалгата...има още 10 епизода,дано да има промяна в следващите епизоди.

    Коментиран от #4

    08:34 21.10.2026

  • 4 Смех

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "гост":

    Кой ще гледа тази пародия още 10 епизода?!
    Още първите 20 минути бяха достатъчни.

    08:41 21.10.2026

  • 5 ХалаПенйо

    6 0 Отговор
    Главните образи са добре изиграни, но второстепенните са много зле, огромна разлика. От това се разваля усещането на зрителя и това прези да се потопи в контекста.
    Простотиите са поднесени изкуствено и някак не на място, затова и те дразнят.
    Създава се като цяло усещане, че филма е сбирщайн от различни стилове , техники, идеи и в сценария, и в режисурата, и в ефектите........
    Колко жалко разочарование.

    08:45 21.10.2026

  • 6 Старец

    2 7 Отговор
    Явно на някои хора истината не им харесва. Сериала отразява болезнено ясно положението в милата ни родина и явно това дразни някои хора. Адмирации на екипа. Супер сте. Само лека критика за тон режисьорите.

    Коментиран от #10, #16

    08:58 21.10.2026

  • 7 Кой малоум

    11 0 Отговор
    гледа филми за увековечаване на мутрите бе? Не ви ли стигат 38 г. та и на филм ги гледате?!

    Коментиран от #15

    09:01 21.10.2026

  • 8 критик

    7 0 Отговор
    Филма показва как се прави чалга филм
    чалгата е навсякъде вече:
    - в музика
    - в политика
    - в медицина
    - в администрация
    - в киното и театъра
    ....навсякъде...тя е задължителна за ефективно изпростяване и избоначване на масите за да може шепа ченгета да ни водят за носа

    09:06 21.10.2026

  • 9 Дора

    5 0 Отговор
    Най-силната страна на Под прикритие БЕШЕ сценария.
    В новия сезон сценарият е трагичен!

    09:07 21.10.2026

  • 10 Лека ли

    8 0 Отговор

    До коментар #6 от "Старец":

    Та аз не чувам репликите, това да не е филм от ерата на нямото кино

    09:09 21.10.2026

  • 11 Дид

    4 0 Отговор
    Страшна боза! Не разбирам какво хваща зрителите, които все пак намират някакъв интерес във филма.

    09:16 21.10.2026

  • 12 Новичок

    4 0 Отговор
    Мислех си, че никой не я гледа тази бoзa.Но като чета коментарите разбирам ,че има мaзoхиcти които си причиняват този тормоз.Пфу...

    09:18 21.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 София

    2 0 Отговор
    Вместо да се забрани чалгата, те я поощряват и учат децата ни на просто тия...

    09:23 21.10.2026

  • 15 Жоржета

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Кой малоум":

    98% от електро рата на
    Ммаккия ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75..😀

    09:25 21.10.2026

  • 16 Жоржета

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Старец":

    Наборе
    За еротичните сцени
    Ко ти требва звук...поне гледайй👯

    09:28 21.10.2026