„Под прикритие“ 6 раздели зрителите още с първите епизоди

Новият сезон на „Под прикритие“ започна с висок зрителски интерес, но и с разделена реакция. Първият епизод, излъчен на 10 октомври по БНТ 1, е достигнал до над 500 000 зрители и е бил най-гледаното телевизионно съдържание в съботния слот между 22:00 и 23:00 часа, съобщи БНТ. Вторият епизод беше показан на 17 октомври. За него все още няма публично потвърдени данни за аудиторията.
В онлайн дискусиите след първите два епизода се открояват две противоположни реакции. Част от зрителите критикуват диалозите, актьорската игра, звука и прекомерното присъствие на чалга елементи и продуктово позициониране. Други приемат сезона като естествено продължение на криминалната поредица и оценяват завръщането на познатите герои, както и появата на новите лица.
Сред положително коментираните участници са Захари Бахаров в ролята на Иво Андонов и Мариан Вълев като Куката. Юлиан Вергов и Павел Иванов, които изпълняват нови ключови роли, също получават внимание от публиката. Критиците обаче поставят под въпрос дали по-лъскавата визия и по-мащабният екшън успяват да възстановят атмосферата от първите сезони.
Спорът около новия подход
Шестият сезон разказва историята в две времеви линии. Едната се връща към периода преди началото на първия сезон, а другата продължава действието десет години след финала на петия. Според креативния продуцент и съсценарист Димитър Митовски това решение позволява да се проследи как се променят отношенията между героите и как приятелството се превръща във вражда.
Митовски защити и чалгата като част от визуалния и тематичния език на новите епизоди. По думите му тя е използвана като метафора за среда, в която зад показното веселие се натрупват насилие и зависимост от властта. Той заяви, че екипът приема критика, когато тя посочва конкретно какво не работи, но прави разлика между градивните оценки и хейта.
„Някои критици ще обърнат“, е очакването на Митовски за част от зрителите, които са реагирали остро след премиерата. Той посочи, че не би променял епизодите само заради отрицателни коментари, освен ако екипът не е пропуснал да предаде правилно посланието си. Според него в първите серии са заложени сюжетни линии, които трябва да се развият по-нататък.
Критика от човек от оригиналния екип
Публичният спор беше засилен и от сценариста Тео Чепилов, участвал в изграждането на персонажите Джаро и Куката. Той се разграничи от шестия сезон и отправи критики към начина, по който са продължени познатите образи. „Поздрави от Америка и успех с чалгата, приятели“, написа Чепилов в публикация, цитирана от Флагман.
Новият сезон е планиран в 12 епизода, а след първите два основният въпрос остава дали екипът ще успее да убеди зрителите, които търсят познатата криминална атмосфера, без да повтаря старите сезони. Следващият епизод се очаква в редовния съботен слот по БНТ 1.
Източници: bnt.bg, novini.bg, plovdivonline.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
Пълно е с неудачници които едни яйца не са изпържили, но бързат да плюят срещу всичко, което някой е направил!
08:18 21.10.2026
2 Какъв проблемът С Чалгата
Чалгата в България.
Животът им винаги е бил такъв
А и Чалгата в животът на Мутрите
Е точно по този начин .
Шумни Банкети
Чалга
Яко Харчене на пари .
Филмът реално отразява Днешната Действителност.
08:20 21.10.2026
3 гост
Коментиран от #4
08:34 21.10.2026
4 Смех
До коментар #3 от "гост":Кой ще гледа тази пародия още 10 епизода?!
Още първите 20 минути бяха достатъчни.
08:41 21.10.2026
5 ХалаПенйо
Простотиите са поднесени изкуствено и някак не на място, затова и те дразнят.
Създава се като цяло усещане, че филма е сбирщайн от различни стилове , техники, идеи и в сценария, и в режисурата, и в ефектите........
Колко жалко разочарование.
08:45 21.10.2026
6 Старец
Коментиран от #10, #16
08:58 21.10.2026
7 Кой малоум
Коментиран от #15
09:01 21.10.2026
8 критик
чалгата е навсякъде вече:
- в музика
- в политика
- в медицина
- в администрация
- в киното и театъра
....навсякъде...тя е задължителна за ефективно изпростяване и избоначване на масите за да може шепа ченгета да ни водят за носа
09:06 21.10.2026
9 Дора
В новия сезон сценарият е трагичен!
09:07 21.10.2026
10 Лека ли
До коментар #6 от "Старец":Та аз не чувам репликите, това да не е филм от ерата на нямото кино
09:09 21.10.2026
11 Дид
09:16 21.10.2026
12 Новичок
09:18 21.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 София
09:23 21.10.2026
15 Жоржета
До коментар #7 от "Кой малоум":98% от електро рата на
Ммаккия ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75..😀
09:25 21.10.2026
16 Жоржета
До коментар #6 от "Старец":Наборе
За еротичните сцени
Ко ти требва звук...поне гледайй👯
09:28 21.10.2026