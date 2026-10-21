„Под прикритие“ 6 раздели зрителите още с първите епизоди

Новият сезон на „Под прикритие“ започна с висок зрителски интерес, но и с разделена реакция. Първият епизод, излъчен на 10 октомври по БНТ 1, е достигнал до над 500 000 зрители и е бил най-гледаното телевизионно съдържание в съботния слот между 22:00 и 23:00 часа, съобщи БНТ. Вторият епизод беше показан на 17 октомври. За него все още няма публично потвърдени данни за аудиторията.

В онлайн дискусиите след първите два епизода се открояват две противоположни реакции. Част от зрителите критикуват диалозите, актьорската игра, звука и прекомерното присъствие на чалга елементи и продуктово позициониране. Други приемат сезона като естествено продължение на криминалната поредица и оценяват завръщането на познатите герои, както и появата на новите лица.

Сред положително коментираните участници са Захари Бахаров в ролята на Иво Андонов и Мариан Вълев като Куката. Юлиан Вергов и Павел Иванов, които изпълняват нови ключови роли, също получават внимание от публиката. Критиците обаче поставят под въпрос дали по-лъскавата визия и по-мащабният екшън успяват да възстановят атмосферата от първите сезони.

Спорът около новия подход

Шестият сезон разказва историята в две времеви линии. Едната се връща към периода преди началото на първия сезон, а другата продължава действието десет години след финала на петия. Според креативния продуцент и съсценарист Димитър Митовски това решение позволява да се проследи как се променят отношенията между героите и как приятелството се превръща във вражда.

Митовски защити и чалгата като част от визуалния и тематичния език на новите епизоди. По думите му тя е използвана като метафора за среда, в която зад показното веселие се натрупват насилие и зависимост от властта. Той заяви, че екипът приема критика, когато тя посочва конкретно какво не работи, но прави разлика между градивните оценки и хейта.

„Някои критици ще обърнат“, е очакването на Митовски за част от зрителите, които са реагирали остро след премиерата. Той посочи, че не би променял епизодите само заради отрицателни коментари, освен ако екипът не е пропуснал да предаде правилно посланието си. Според него в първите серии са заложени сюжетни линии, които трябва да се развият по-нататък.

Критика от човек от оригиналния екип

Публичният спор беше засилен и от сценариста Тео Чепилов, участвал в изграждането на персонажите Джаро и Куката. Той се разграничи от шестия сезон и отправи критики към начина, по който са продължени познатите образи. „Поздрави от Америка и успех с чалгата, приятели“, написа Чепилов в публикация, цитирана от Флагман.

Новият сезон е планиран в 12 епизода, а след първите два основният въпрос остава дали екипът ще успее да убеди зрителите, които търсят познатата криминална атмосфера, без да повтаря старите сезони. Следващият епизод се очаква в редовния съботен слот по БНТ 1.

Източници: bnt.bg, novini.bg, plovdivonline.bg