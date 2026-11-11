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Божана Кацарова привлече внимание с гола фотосесия
  Тема: Известни личности

Божана Кацарова привлече внимание с гола фотосесия

11 Ноември, 2026 07:41 1 213 13

  • божана кацарова-
  • мастършеф-
  • под прикритие-
  • социални мрежи-
  • фотосесия

Черно-бял кадър от басейн предизвика множество реакции в социалните мрежи. Готвачката участва и в шестия сезон на „Под прикритие“

Божана Кацарова привлече внимание с гола фотосесия - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Черно-бяла снимка от басейн превърна новата фотосесия на Божана Кацарова в една от обсъжданите теми в социалните мрежи. Победителката в „МастърШеф“ позира без дрехи, като прикрива с ръце бюста и интимните си части.

Божана Кацарова привлече внимание с гола фотосесия
Снимка: Инстаграм

Публикациите предизвикаха закачливи коментари и предложения от последователи. Кацарова не остана безучастна и влезе в диалог с част от тях, като отговаряше с характерното си чувство за хумор.

Промяната от 2023 г.

Вниманието към кадрите насочи последователите и към промяната във външния вид на готвачката. В началото на 2023 г. Кацарова си постави силиконови импланти. Тогава тя обясни, че решението е продиктувано от желанието да се чувства по-привлекателна и по-уверена в собственото си тяло.

„Имам най-хубавите гърди“

Това беше заявлението ѝ след интервенцията, което отново беше припомнено покрай последните снимки.

Кацарова се появява и в „Под прикритие“

Покрай фотосесията последователите ѝ коментираха и присъствието ѝ на телевизионния екран. Божана Кацарова участва в шестия сезон на криминалния сериал „Под прикритие“, където играе готвачката Величка.

Героинята ѝ е близка до Иво Андонов, в чиято роля отново е Захари Бахаров. Сюжетната връзка даде повод за коментари като „Как не те хареса Андонов“ и „Дупето е много добре“, на които Кацарова отговаря в своя директен и шеговит стил.

Източник: marica.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Едуард26

    1 0 Отговор
    Какво представлява секса?

    Коментиран от #6, #7

    07:43 11.11.2026

  • 3 Гост

    3 0 Отговор
    Има си хас да не покаже инвестицията в озки!
    Първобитно поведение, явно природата е такава..., те и в 24 Китчън я търпяха един сезон и аре...

    07:47 11.11.2026

  • 4 Тази каква паста беше

    0 0 Отговор
    Като изгря, дрогата си казва думата

    07:48 11.11.2026

  • 5 подскажете

    0 0 Отговор
    В кой епизод са я бутнали в казана?

    07:49 11.11.2026

  • 6 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Едуард26":

    Обменето опит със Сила, Зевс, Секс, Иван и други участници!

    07:53 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 фАНТОМасс

    0 0 Отговор
    Каква е тази ?

    08:00 11.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    2 0 Отговор
    Какъв е смисъла от тази статия ? Защо пишете за тази жена ? Кому е нужно това ?
    ЗАПЪЛВАТЕ МЯСТОТО в този сайт с безсмислени вести !

    08:06 11.11.2026

  • 12 Правят ни на глупаци

    2 0 Отговор
    Като нямаш акъл се събличаш за да те забележат

    08:10 11.11.2026

  • 13 Щукар

    0 0 Отговор
    Във водата като е Божанка,няма как да й гледаш Ц-то и П-то,защото не се виждат.Като излезе от басейна можеш да я гледаш и да й се наслаждаваш.

    08:14 11.11.2026