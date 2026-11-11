Божана Кацарова привлече внимание с гола фотосесия

Черно-бяла снимка от басейн превърна новата фотосесия на Божана Кацарова в една от обсъжданите теми в социалните мрежи. Победителката в „МастърШеф“ позира без дрехи, като прикрива с ръце бюста и интимните си части.
Публикациите предизвикаха закачливи коментари и предложения от последователи. Кацарова не остана безучастна и влезе в диалог с част от тях, като отговаряше с характерното си чувство за хумор.
Промяната от 2023 г.
Вниманието към кадрите насочи последователите и към промяната във външния вид на готвачката. В началото на 2023 г. Кацарова си постави силиконови импланти. Тогава тя обясни, че решението е продиктувано от желанието да се чувства по-привлекателна и по-уверена в собственото си тяло.„Имам най-хубавите гърди“
Това беше заявлението ѝ след интервенцията, което отново беше припомнено покрай последните снимки.
Кацарова се появява и в „Под прикритие“
Покрай фотосесията последователите ѝ коментираха и присъствието ѝ на телевизионния екран. Божана Кацарова участва в шестия сезон на криминалния сериал „Под прикритие“, където играе готвачката Величка.
Героинята ѝ е близка до Иво Андонов, в чиято роля отново е Захари Бахаров. Сюжетната връзка даде повод за коментари като „Как не те хареса Андонов“ и „Дупето е много добре“, на които Кацарова отговаря в своя директен и шеговит стил.
Източник: marica.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Едуард26
Коментиран от #6, #7
07:43 11.11.2026
3 Гост
Първобитно поведение, явно природата е такава..., те и в 24 Китчън я търпяха един сезон и аре...
07:47 11.11.2026
4 Тази каква паста беше
07:48 11.11.2026
5 подскажете
07:49 11.11.2026
6 Дзак
До коментар #2 от "Едуард26":Обменето опит със Сила, Зевс, Секс, Иван и други участници!
07:53 11.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 фАНТОМасс
08:00 11.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
ЗАПЪЛВАТЕ МЯСТОТО в този сайт с безсмислени вести !
08:06 11.11.2026
12 Правят ни на глупаци
08:10 11.11.2026
13 Щукар
08:14 11.11.2026