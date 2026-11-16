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Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари

16 Ноември, 2026 13:58 515 12

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Феновете ще могат да купят пропуски за девет шоута в „Арена Бургас“, но точната дата и цените още не са обявени

Билетите за „Евровизия 2027“ излизат в продажба през януари - 1
Снимка: БНТ
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Продажбата на билетите за „Евровизия 2027“ започва през януари 2027 г. Точният ден, цените и категориите на пропуските все още не са обявени. Билетите ще бъдат достъпни чрез официалните канали на конкурса, а желаещите да ги закупят трябва предварително да се регистрират безплатно като Eurofan.

71-вото издание на песенния конкурс ще се проведе в „Арена Бургас“. Големият финал е насрочен за 15 май 2027 г., събота. Двата полуфинала ще бъдат на 11 май, вторник, и 13 май, четвъртък.

Освен за трите телевизионни шоута зрителите ще могат да купят билети и за шест предварителни програми с публика. Те ще се проведат между 10 и 15 май, когато в Бургас ще бъде събрана основната част от делегациите, изпълнителите и феновете на конкурса.

Предварителните шоута са част от подготовката за полуфиналите и финала. Те дават възможност на публиката да присъства на сценичните изпълнения преди телевизионните предавания, но подробностите за разпределението на билетите ще бъдат съобщени допълнително.

Още в началото на ноември Община Бургас предупреди за появили се подвеждащи предложения за билети за „Евровизия 2027“. Установени са сайтове, които предлагат пропуски преди официалното начало на продажбата.

„Не се доверявайте на фалшиви сайтове“, призовава Община Бургас.

От администрацията посочват, че покупката през неофициални платформи крие риск от финансови злоупотреби и получаване на невалидни билети. Организаторите и Българската национална телевизия препоръчват феновете да следят само официалните канали за информация и да не предоставят лични или платежни данни на непроверени продавачи.


Бургас / България
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