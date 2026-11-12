Проклятието на сбъднатата мечта - защо постигането на голямата цел често превръща живота в ад

Представата е проста: още една титла, още една сума в банковата сметка, още една победа — и животът най-сетне ще се подреди. Именно това очакване психолозите наричат „заблуда на пристигането“: убеждението, че след постигането на голямата цел ще настъпи трайно щастие, спокойствие и сигурност.

Терминът е популяризиран от психолога Тал Бен-Шахар. Проблемът не е в самите цели, а в обещанието, което им приписваме. Когато човек постави щастието си изцяло след финалната черта, всекидневието се превръща в чакалня, а постигането може да се окаже не празник, а край на смисъла.

Еуфорията отминава, животът остава

Едно от най-цитираните изследвания по темата е публикувано през 1978 г. Филип Брикман, Дан Коутс и Рони Джаноф-Булман сравняват 22 големи печеливши от лотарията с 22 души от контролна група и с 29 души, претърпели парализиращ инцидент.

Печелившите не се оказват по-щастливи от контролната група. Нещо повече — те изпитват по-малко удоволствие от обикновени ежедневни занимания. Резултатът не означава, че парите не променят живота, а че човек привиква към новите условия. След първоначалния емоционален скок луксът, свободното време или високият статус постепенно се превръщат в новото нормално.

Този процес е известен като хедонична адаптация. Той обяснява защо придобивката, за която сме мислили години, може да ни радва силно за кратко, но след време да стане част от фона. В същото време старите трудности не изчезват автоматично — отношенията, самотата, умората и страхът от загуба често остават.

Когато успехът е мерило за собствената стойност

Важен е и мотивът зад целта. Теорията за самоопределението, развита от Ричард Райън и Едуард Деси, поставя в центъра три психологически потребности: автономност, усещане за компетентност и връзка с другите. Когато стремежът към успех пренебрегва тези потребности, резултатът може да бъде външно признание без вътрешно удовлетворение.

„Теорията е свързана и с разбирането на факторите, които влошават, подкопават и увреждат мотивацията и благополучието на хората“, казва Ричард Райън.

Изследванията разграничават вътрешни цели — личностно развитие, близки отношения и принос към общността — от външни цели като богатство, известност, привлекателност и статус. Първите по-често са свързани с устойчиво усещане за смисъл, докато вторите зависят от оценката на околните и от постоянното сравнение.

Метаанализ, публикуван през 2024 г. в Educational Psychology Review, обединява 44 научни доклада с общо 22 387 участници. Той установява, че ориентацията към усъвършенстване и развитие е свързана с по-ниски нива на тревожност и депресивни симптоми. За разлика от нея, целите, ръководени от страх да не изглеждаме неуспешни, са свързани с по-високи нива на тревожност и депресивни симптоми. Авторите подчертават, че връзката може да е двупосочна и резултатите не доказват, че единствено целите причиняват тези състояния.

По-важен е пътят, не само финалът

Десетгодишно американско проследяване на 5683 юноши показва, че постигането на цел е свързано с по-високо благополучие, но ефектът зависи от съдържанието на целта. Усещането за движение напред поддържа увереността и мотивацията, докато финалът сам по себе си не гарантира трайна промяна.

Затова голямата мечта не е проблем, докато не бъде натоварена с обещанието да оправи целия живот. Победата може да даде посока, признание и нови възможности. Но след нея идва обикновеният вторник — същите отношения, същите избори и същият въпрос: ако целта вече е постигната, за какво ще живея оттук нататък?

Източници: theatlantic.com