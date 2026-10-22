Джеф Голдблум: от мухата до динозаврите и отвъд

В една от най-помнените сцени в „Джурасик парк“ Джеф Голдблум седи отпуснато, говори бързо и обяснява защо природата не може да бъде поставена под пълен контрол. Така доктор Иън Малкълм се превръща в повече от математик, а Голдблум – в актьор, чиято походка, пауза и леко наклонена усмивка могат да превърнат научна реплика в попкултурен цитат.

Голдблум е роден на 22 октомври 1952 г. в Уест Хомстед, Пенсилвания. На 17 години заминава за Ню Йорк, където учи при Санфорд Мейснър. Първоначално работи на театралната сцена, а филмовият му дебют идва през 1974 г. с малка роля в „Смъртоносно желание“. Скоро след това Робърт Олтман го включва в „Калифорнийски покер“ и „Нашвил“.

От кратката поява до големия пробив

Сред ранните му роли е кратката, но незабравима поява в „Ани Хол“ на Уди Алън, където нервен гост на парти казва, че е забравил мантрата си. Следват участия в „Нашествие на похитителите на тела“ и „Голямото замръзване“, които показват различни страни на актьора – от тревожния човек, попаднал в кошмар, до остроумния и емоционално затворен член на приятелска група.

Истинският му пробив идва с „Мухата“ на Дейвид Кроненбърг от 1986 г. Голдблум играе учения Сет Брандъл, чийто експеримент постепенно го превръща в насекомо. Филмът изисква физическа трансформация, работа със сложен грим и постепенно изграждане на трагедията. За изпълнението си Голдблум получава награда „Сатурн“ за най-добър актьор.

Иън Малкълм, Дейвид Левинсън и лицето на научната фантастика

„Актьорството винаги е било приключение, свързано с учене през целия живот“, казва Голдблум пред National Geographic.

През 1993 г. в „Джурасик парк“ Голдблум играе математика Иън Малкълм, който предупреждава за риска от опита на хората да управляват генетично възстановени динозаври. Академията за кинематографично изкуство и наука описва героя като математика, използващ теорията на хаоса, за да обясни опасностите на проекта.

Три години по-късно Голдблум отново се оказва в центъра на мащабна научнофантастична история. В „Денят на независимостта“ той е Дейвид Левинсън – специалист по спътникови комуникации, който открива начина за проникване в системата на извънземните нашественици. Героят се завръща и в продължението „Денят на независимостта: Възраждане“ през 2016 г.

Странни светове, различни лица

Голдблум не остава само в научната фантастика. В киното на Уес Андерсън той се появява в „Животът на Стив Зису“, „Гранд хотел Будапеща“, „Островът на кучетата“ и „Астероид Сити“. Във филмите на Marvel „Тор: Рагнарок“ и „Тор: Любов и гръмотевици“ играе Великия магистър – ексцентричен владетел, който превръща гладиаторските битки в спектакъл.

В по-новия си период актьорът влиза и в ролята на Магьосника от Оз в „Злосторница“ и „Злосторница: За добро“. Така към поредицата му от учени, хакери, чудовища и космически владетели се добавя герой, който също разчита на измамата, гласа и сценичното присъствие.

Извън киното Голдблум свири на пиано и концертира с джазовия оркестър The Mildred Snitzer Orchestra. През 1996 г. е номиниран за „Оскар“ като продуцент на късометражния филм „Малки изненади“. Но ролите, с които остава най-тясно свързан, са тези на Сет Брандъл, Иън Малкълм и Дейвид Левинсън – герои, които изглеждат сякаш са написани за човек, способен да превърне всяко изречение в малък спектакъл.

Източници: apnews.com, theguardian.com, nationalgeographic.com