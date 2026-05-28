Принцеса Раджуа показа ослепителна елегантност в Деня на независимостта на Йордания (ВИДЕО)

Принцеса Раджуа, съпругата на йорданския престолонаследник принц Хюсеин, отново доказа защо е смятана за една от най-стилните кралски особи в света. Появата ѝ по време на честванията за Деня на независимостта на страната предизвика възхищение и затвърди статута ѝ на модна икона, пише woman.bg.
Заедно със съпруга си и в присъствието на крал Абдула II и кралица Рания принцесата демонстрира безупречен вкус. Тя бе избрала ефирна рокля в небесносин цвят, дело на дизайнерката Рима Дабур. Моделът се отличаваше с изчистен силует и асиметричен плащ, който придаваше усещане за движение и фина драматичност на визията.
Тоалетът беше умело допълнен с бижута, вдъхновени от арабската калиграфия. Фините гривни и деликатната брошка на гърдите служеха като елегантен акцент към минималистичния дизайн на роклята.
Особен интерес предизвика изборът ѝ на аксесоар – миниатюрна чанта модел Knot на италианската марка Bottega Veneta. Този емблематичен модел, чиято цена е около 3000 британски лири, е сред най-разпознаваемите творения на бранда и е предпочитан от много европейски кралски дами, сред които кралица Летисия на Испания и кралица Максима на Нидерландия.
Стилистката Ориона Роб определи визията на принцеса Раджуа пред списание Hello като „кинематографична, модерна и уверена“. Според нея пастелният син цвят носи лекота, докато скулптурната кройка създава динамика без излишен блясък.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
08:46 28.05.2026
2 Трол
Коментиран от #4
08:49 28.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 провинциалист
До коментар #2 от "Трол":А, не може да се обърка, че е в Европа, в Европа е пълно с Айше.
09:14 28.05.2026
5 мъкаааа
09:19 28.05.2026
6 Механик
Сложете я до "принцеса Калина" и гледайте разликата!
09:37 28.05.2026