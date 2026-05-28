Новини
Любопитно »
Принцеса Раджуа показа ослепителна елегантност в Деня на независимостта на Йордания (ВИДЕО)

Принцеса Раджуа показа ослепителна елегантност в Деня на независимостта на Йордания (ВИДЕО)

28 Май, 2026 08:44 1 235 6

  • крал абдула ii-
  • кралица рания-
  • принцеса раджуа-
  • стил-
  • денят на независимостта-
  • йордания

Заедно със съпруга си и в присъствието на крал Абдула II и кралица Рания принцесата демонстрира безупречен вкус

Принцеса Раджуа показа ослепителна елегантност в Деня на независимостта на Йордания (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Принцеса Раджуа, съпругата на йорданския престолонаследник принц Хюсеин, отново доказа защо е смятана за една от най-стилните кралски особи в света. Появата ѝ по време на честванията за Деня на независимостта на страната предизвика възхищение и затвърди статута ѝ на модна икона, пише woman.bg.

Заедно със съпруга си и в присъствието на крал Абдула II и кралица Рания принцесата демонстрира безупречен вкус. Тя бе избрала ефирна рокля в небесносин цвят, дело на дизайнерката Рима Дабур. Моделът се отличаваше с изчистен силует и асиметричен плащ, който придаваше усещане за движение и фина драматичност на визията.


Тоалетът беше умело допълнен с бижута, вдъхновени от арабската калиграфия. Фините гривни и деликатната брошка на гърдите служеха като елегантен акцент към минималистичния дизайн на роклята.

Особен интерес предизвика изборът ѝ на аксесоар – миниатюрна чанта модел Knot на италианската марка Bottega Veneta. Този емблематичен модел, чиято цена е около 3000 британски лири, е сред най-разпознаваемите творения на бранда и е предпочитан от много европейски кралски дами, сред които кралица Летисия на Испания и кралица Максима на Нидерландия.


Стилистката Ориона Роб определи визията на принцеса Раджуа пред списание Hello като „кинематографична, модерна и уверена“. Според нея пастелният син цвят носи лекота, докато скулптурната кройка създава динамика без излишен блясък.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    6 1 Отговор
    след продължително лобиране в бг парламент, градовете от Варна до Провадия, Айтос, Поморие и Бяла (3000 кв км), и тяхната водна територия (900 кв км) стават част от нововъзниквалата украинска дьржава - Нова Украйна

    до месец се очаква посещение от председателя на европейската комисия и официално признаване от брюксел на автономията на Нова Украйна със столица Нова Одеса (бившата варна)

    08:46 28.05.2026

  • 2 Трол

    5 0 Отговор
    Добре че е написано в заглавието от коя държава е, иначе човек може да се обърка, че е някъде в Европа.

    Коментиран от #4

    08:49 28.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    А, не може да се обърка, че е в Европа, в Европа е пълно с Айше.

    09:14 28.05.2026

  • 5 мъкаааа

    2 1 Отговор
    Чантичка,колкото да си сложи телефона в нея и струваща около 3000 британски лири,това вече си е върхът на простотията!

    09:19 28.05.2026

  • 6 Механик

    0 0 Отговор
    Красива жена. Истинска-натурална.
    Сложете я до "принцеса Калина" и гледайте разликата!

    09:37 28.05.2026