Страстна любовна сцена между Ариана Гранде и Джонатан Бейли била отрязана от "Злосторница: Част 2"

26 Ноември, 2025 17:00 804 0

На кадрите актьорите само се целували, но сцената станала твърде "гореща"

Страстна любовна сцена между Ариана Гранде и Джонатан Бейли била отрязана от "Злосторница: Част 2" - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сцена с целувка между актьорите Ариана Гранде и Джонатан Бейли в музикалния филм „Злосторница: Част 2“ е била премахната от финалния монтаж, след като е била определена като „прекалено страстна“. Това съобщи съавторката на сценария Дейна Фокс в интервю за Deadline.

Фокс обяснява, че в сцената героите на Гранде – Глинда, бъдещата Добра вещица, и на Бейли – принц Фиеро, се целуват по начин, който добавя нежелана динамика към историята. Според нея емоционалната тежест на момента е създала проблеми за последващото развитие на сюжета, тъй като във филма Фиеро изоставя Глинда, за да избере Елфаба, изиграна от Синтия Ериво.

„Сцената беше романтична и красива, но правеше прекалено трудно за зрителите да приемат избора на Фиеро и действията на Елфаба. Изглеждаше твърде истинско, че между него и Глинда има чувства“, посочва Фокс. Тя добавя, че макар Фиеро да изпитва обич към Глинда, то тя е „различна от любовта му към Елфаба“. Премахването на сцената е определено като необходимо, за да се запази драматичният баланс на историята.

Дейна Фокс подчертава, че няма съжаления за нито една от премахнатите сцени, тъй като всички решения са били взети по художествени причини. Представители на Гранде и Бейли не са отговорили на запитванията за коментар.

Филмът „Злосторница: Част 2“ е продължение на излезлия предходната година „Злосторница“ и е създаден от Дейна Фокс и Уини Холцман, под режисурата на Джон М. Чу. Въпреки сложните взаимоотношения между героите във филма, Гранде и Ериво поддържат близко приятелство извън екрана. Ериво защити Гранде по време на премиерата в Сингапур, когато фен се опита да нахлуе на червения килим. Двете актриси многократно са говорили за силната си връзка, като споделят, че общуват ежедневно.


