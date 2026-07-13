На 78 години внезапно почина звездата от "Джурасик парк" Сам Нийл

Новозеландският актьор Сам Нийл, познат с ролите си в „Джурасик парк“, „Пианото“ и „Ловът на „Червения октомври“, е починал на 78-годишна възраст. Смъртта му е съобщена в понеделник чрез публикация в официалния му профил в Instagram. Причина за смъртта не е посочена, но според семейството му тя е била внезапна и неочаквана. Нийл е починал в Сидни, заобиколен от близките си.

Актьорът наскоро беше обявил, че е без данни за рак след лечение на ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом – рядък вид рак на кръвта, диагностициран през 2022 г. В изявлението на семейството се посочва, че той е останал в ремисия, а близките му благодарят на екипа на St Vincent’s Private Hospital за грижите.

Сам Нийл е роден като Найджъл Джон Дърмот Нийл през 1947 г. в Ома, Северна Ирландия, в семейство на английска майка и новозеландски баща, служил в британската армия. Семейството се премества в Нова Зеландия през 1954 г. По-късно актьорът приема името Сам, защото в училище имало няколко момчета на име Найджъл и според него „Сам“ се вписвало по-лесно в света.

Новозеландският премиер Кристофър Лъксън го определи като „един от великите“ и подчерта, че Нийл е започнал кариерата си във време, когато филмовата индустрия в Нова Зеландия почти не е съществувала. По думите му актьорът е помогнал новозеландските истории да достигнат до световна публика. Австралийският премиер Антъни Албанезе също отдаде почит на Нийл, като посочи, че той е оставил специално място в сърцата на австралийската публика.

Сам Нийл учи в Крайстчърч, но се насочва към актьорството след неуспешен период в правото. Започва да играе в университетски постановки, а по-късно се присъединява към театъра Downstage в Уелингтън. Първите му по-значими роли са в новозеландската телевизия и кино, а пробивът идва със „Sleeping Dogs“ от 1977 г. – първия новозеландски филм, разпространен в САЩ.

Международната му кариера се развива бързо с „My Brilliant Career“ през 1979 г., „Omen III“ през 1981 г., култовия „Possession“ на Анджей Жулавски и драмата „Evil Angels“, известна още като „A Cry in the Dark“, в която играе съпруга на Линди Чембърлейн редом до Мерил Стрийп. Следват участия в „The Hunt for Red October“ и „Ivanhoe“, който му носи особена популярност в Швеция.

Най-широката международна разпознаваемост идва през 1993 г. с две роли: заселника Алистър Стюарт в отличения с „Оскар“ филм „Пианото“ на Джейн Кемпиън и д-р Алън Грант в „Джурасик парк“ на Стивън Спилбърг. Ролята в „Джурасик парк“, първоначално предлагана на Харисън Форд, се превръща в най-популярния образ в кариерата му. Нийл се завръща като Алън Грант в „Джурасик парк III“ и „Джурасик свят: Господство“.

За повече от пет десетилетия актьорът натрупва над 150 роли в киното и телевизията. Сред филмите му са „Dead Calm“, „The Jungle Book“, „In the Mouth of Madness“, „Event Horizon“, „Bicentennial Man“, „The Dish“ и „Peter Rabbit“. Той е бил и сред кандидатите за ролята на Джеймс Бонд след Роджър Мур, като през 1986 г. прави пробни снимки, но ролята в крайна сметка отива при Тимъти Далтън.

През 2016 г. Сам Нийл участва в „Hunt for the Wilderpeople“ на Тайка Уайтити – филм, който се превръща в международен успех и води до кратки появи на актьора в „Thor: Ragnarok“ и „Thor: Love and Thunder“. В телевизията той се появява в „Peaky Blinders“ като корумпирания майор Честър Кембъл, както и в „The Twelve“, „The Tudors“, „The Simpsons“ и „Rick and Morty“. За ролята си на шпионина Сидни Райли в минисериала „Reilly, Ace of Spies“ получава номинация за „Златен глобус“.

Извън киното Сам Нийл беше известен с фермата и винарната си Two Paddocks в региона Сентрал Отаго в Нова Зеландия. Той често говореше с чувство за хумор за живота си там и даваше на животните във фермата имена на свои колеги, сред които Лора Дърн, Кайли Миноуг и Хелена Бонъм Картър.

През 2023 г. актьорът разкри в мемоарите си „Did I Ever Tell You This?“, че е преминал лечение за рак на кръвта. По-късно съобщи, че болестта е в ремисия. В интервю за The Guardian тогава заяви, че не се страхува от смъртта, но би го „раздразнило“, ако тя дойде твърде рано, защото иска още време със семейството, фермата и внуците си.

Сам Нийл е удостоен с Ордена на Британската империя през 1991 г. за заслуги към актьорството, а през 2007 г. получава високо отличие от Новозеландския орден за заслуги. След промени в системата на отличията в Нова Зеландия той приема рицарско звание през 2022 г. и получава титлата „сър“.

Актьорът оставя четири деца и внуци. Сред децата му са Андрю, с когото се събира през 1994 г., след като като млад го дава за осиновяване, Тим от връзката му с актрисата Лиса Хароу, Елена от брака му с гримьорката Норико Уатанабе, както и Майко, дъщерята на Уатанабе от първия ѝ брак, която Нийл осиновява.