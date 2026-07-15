Не рак, а пневмония е причината за смъртта на звездата от "Джурасик парк" Сам Нийл

Новозеландският актьор Сам Нийл, известен най-вече с ролята на палеонтолога д-р Алън Грант в поредицата „Джурасик парк“, е починал след заболяване от пневмония, съобщиха негови близки. Семейството му не е обявило официално медицинска причина за смъртта, но според приятели на актьора инфекцията се е развила на фона на силно отслабена имунна система след продължително лечение на рак.

Нийл почина на 13 юли 2026 г. в Сидни на 78-годишна възраст. В изявление, публикувано в официалния му профил в Instagram, семейството определи смъртта му като внезапна и неочаквана и уточни, че актьорът е бил заобиколен от близките си. Беше подчертано също, че към момента на смъртта си той е оставал свободен от онкологично заболяване.

Актрисата Рима Те Уиата, с която Нийл работи във филма „Лов на диви хора“, съобщи, че той е развил пневмония. Бившата му партньорка, австралийската журналистка Лора Тингъл, допълни, че организмът му е бил изтощен след години на интензивна терапия, включваща химиотерапия и имунотерапия. По думите ѝ имунната му система е останала сериозно компрометирана, въпреки че лечението е довело до изчезване на рака.

През 2022 г. Сам Нийл беше диагностициран с ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом, рядка и агресивна форма на неходжкинов лимфом. Първоначалната химиотерапия е спряла да действа, след което актьорът е включен в клинично изпитване на CAR-T клетъчна терапия, при която собствени имунни клетки на пациента се модифицират, за да разпознават и атакуват раковите клетки.

През април 2026 г. Нийл съобщи, че вече няма признаци на заболяването. Тогава той участва в обществена кампания за по-широк достъп до CAR-T терапията за пациенти с рак на кръвта в Австралия.

Въпреки успешното лечение подобни терапии могат временно или продължително да намалят способността на организма да се противопоставя на инфекции. При хора с отслабена имунна система пневмонията може да протече по-тежко и да доведе до сериозни усложнения.

В изявлението си близките на актьора благодариха на екипа на частната болница „Сейнт Винсънт“ в Сидни за положените грижи и поискаха личното им пространство да бъде уважавано.

Сам Нийл е роден през 1947 г. в Ома, Северна Ирландия, с името Найджъл Джон Дермът Нийл. Семейството му се премества в Нова Зеландия, когато той е на седем години. Актьорската му кариера започва в местния театър и телевизия, а първият му значим филмов успех е „Спящи кучета“ от 1977 г., смятан за една от продукциите, помогнали на новозеландското кино да привлече международно внимание.

Международното му утвърждаване идва с „Моята блестяща кариера“ от 1979 г. През следващите десетилетия Нийл участва в продукции като „Притежание“, „Злокобно спокойствие“, „Вик в тъмнината“, „На лов за Червения октомври“, „Пианото“, „В устата на лудостта“, „Хоризонтът на събитията“ и „Лов на диви хора“. В телевизията сред най-разпознаваемите му роли е тази на майор Честър Кембъл в сериала „Остри козирки“.

Най-широка известност му носи образът на д-р Алън Грант в „Джурасик парк“ на Стивън Спилбърг от 1993 г. Нийл се завръща към ролята в „Джурасик парк 3“ и „Джурасик свят: Господство“.

След смъртта му Спилбърг, Лора Дърн, Джеф Голдблум, Никол Кидман, Ръсел Кроу, Килиън Мърфи и други представители на киното отдадоха почит към актьора. Новозеландски и австралийски държавни представители също отбелязаха приноса му към културния живот на двете страни.

Извън киното Сам Нийл развиваше лозарския проект Two Paddocks в Централен Отаго, Нова Зеландия. Той беше известен и с подкрепата си за природозащитни каузи, местни културни инициативи и здравни организации. През 2022 г. беше удостоен с рицарско звание за заслугите си към актьорското изкуство.

За заболяването и отношението си към смъртта Нийл разказа в мемоарната книга „Did I Ever Tell You This?“, издадена през 2023 г. Той започва да пише книгата по време на лечението, като я определя като начин да подреди спомените си и да запази ежедневен ритъм в период на несигурност.

В интервю от същата година актьорът заяви, че не се страхува от смъртта, но би бил разочарован да напусне живота, тъй като продължава да има интерес към работата, семейството, лозето и бъдещите си проекти.