Звездата от "Джурасик Парк" Сам Нийл се излекува от рак след 5-годишна битка

Актьорът Сам Нийл обяви, че е в ремисия след продължила пет години битка с кръвно онкологично заболяване на кръвта в трети стадий.

78-годишната звезда от "Джурасик парк" съобщи новината в интервю за 7News, излъчено в неделя. Той разкри, че дълго време е разчитал на химиотерапия, за да поддържа състоянието си, но лечението е било изключително тежко и в един момент е престанало да действа.

„Бях в задънена улица и изглеждаше, че краят наближава, което очевидно не беше особено добра перспектива“, споделя актьорът.

След това Сам Нийл се включва в клинично изпитване на терапия от типа CAR-T – иновативен метод, при който собствените имунни клетки на пациента се модифицират генетично, за да разпознават и унищожават раковите клетки. По думите му резултатите са изключителни. „Току-що преминах през изследвания и в тялото ми няма рак – това е нещо наистина забележително“, казва той.

Актьорът допълва, че вече обмисля завръщане към професионалните си ангажименти. „Време е да направя още един филм“, отбелязва с усмивка.

В публикация в социалните мрежи Сам Нийл описва лечението като навлизане в „неизследвани територии“, като подчертава, че е бил сред първите пациенти, подложени на този тип терапия. Въпреки че определя развоя на заболяването си като „чудодеен“, той акцентира върху ролята на науката. „Това не е чудо, а наука в най-добрата ѝ форма – и усилията на хора, които са изцяло отдадени на работата си и на пациентите“, посочва актьорът.

Холивудската звезда признава, че темата за заболяването му остава трудна за него, но решава да говори публично с цел да насърчи развитието и достъпа до иновативни терапии. В тази връзка той подкрепя Snowdome Foundation, която финансира изследвания и клинични изпитвания за лечение на кръвни ракови заболявания.

Актьорът разкри диагнозата си в мемоарите "Did I Ever Tell You This?", публикувани през 2023 г., където описва първите симптоми – подути лимфни възли, забелязани по време на промоционалната кампания на "Джурасик свят: Господство" през 2022 г. По-късно му е поставена диагноза ангиоимунобластен Т-клетъчен лимфом.

В предишни интервюта Сам Нийл е споделял, че е бил подготвен за най-лошото развитие на болестта, без да изпитва страх.