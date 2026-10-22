Катрин Деньов на 83: ролите и големите й любови

На 22 октомври 1943 г. в Париж се ражда Катрин Деньов – актрисата, която превръща русата си коса, спокойния поглед и почти недосегаемото присъствие в запазена марка на европейското кино. Дъщеря на актьори и сестра на Франсоаз Дорлеак, тя започва да снима още като тийнейджър, но истинският ѝ пробив идва с музикалния филм „Шербургските чадъри“ на Жак Деми.

Във филма от 1964 г. Деньов играе Женевиев – млада продавачка, чиято любов е разделена от войната, обстоятелствата и времето. Всички реплики са изпети, а мелодиите на Мишел Льогран превръщат историята в един от най-разпознаваемите френски филми на XX век. Именно тази роля показва, че зад ефектната външност стои актриса с необичайна чувствителност.

От музикалната героиня до „ледената“ жена

Само година по-късно Роман Полански я избира за „Отблъскване“. Образът е далеч от романтичната Женевиев – Деньов играе млада жена, която постепенно губи връзка с реалността в празния лондонски апартамент. Филмът затвърждава нейния екранен образ на хладна, загадъчна и едновременно уязвима героиня.

Луис Бунюел използва същата привидна невъзмутимост в „Дневна красавица“ от 1967 г. Деньов е Северин – заможна омъжена жена, която тайно работи в публичен дом. Филмът печели „Златния лъв“ във Венеция, а актрисата по-късно казва: „Предпочитам да бъда свързвана с „Дневна красавица“, отколкото с много други неща.“

Сред важните ѝ роли са още Тристана в едноименния филм на Бунюел, Марийон във „Последното метро“ на Франсоа Трюфо и Елина в „Индокитай“. За последния филм Деньов получава номинация за „Оскар“ през 1993 г. В „Гладът“ на Тони Скот от 1983 г. тя влиза в ролята на вампирка, а партньорството ѝ с Дейвид Боуи превръща филма в култова смесица от хорър, мода и музика.

Любовите зад образа

Личният живот на Катрин Деньов често е представян като продължение на нейната филмова митология. Най-добре документирани са връзките ѝ с режисьора Роже Вадим, фотографа Дейвид Бейли и актьора Марчело Мастрояни. С Вадим тя има син Кристиан, роден през 1963 г. Той е човекът, който я насърчава в първите години на кариерата ѝ и я снима във филма „Порокът и добродетелта“.

През 1965 г. Деньов се омъжва за Дейвид Бейли. Бракът продължава до 1972 г., макар че двамата се разделят няколко години по-рано. Фотографът остава важна фигура в живота ѝ и я свързва с артистичната атмосфера на Лондон и Париж през 60-те години.

Най-известната ѝ връзка след това е с Марчело Мастрояни. Двамата имат дъщеря – актрисата Киара Мастрояни, а заедно застават пред камерата в „Това се случва само на другите“. Историята им се развива в период, когато Деньов вече е утвърдена звезда, а Мастрояни е един от най-популярните актьори на европейското кино.

Днес Катрин Деньов остава свързана не само с тези любовни истории, а и с ролите, които променят начина, по който киното показва женската независимост, желанието и възрастта. От Женевиев до Северин и Марийон тя рядко играе просто красиви жени. По-често играе героини, които крият цял втори живот зад безупречно спокойствие.

Източници: theguardian.com, vogue.it