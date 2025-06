Звездите на френското кино Марион Котияр и Гийом Кане се разделят след 18 години заедно

Звездната двойка на френското кино Марион Котияр и Гийом Кане обяви, че се разделя "по взаимно съгласие" в изявление, изпратено до АФП от екипа им, предава БТА. Двамата слагат край на отношенията си след 18 години заедно.

Котияр, 49 г., и Кане, 52 г., "родители на две деца споделят това решение, за да избегнат всякакви спекулации, слухове и случайни тълкувания", се казва още в съобщението. "Демонстрирайки прозрачност чрез това изявление, Марион Котияр и Гийом Кане изразяват желанието си личният им живот, и особено този на двете им деца, да бъде уважаван".

