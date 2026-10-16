Ромео Бекъм със страстна целувка с тенис партньора си във филма "Forty Love" (СНИМКА)

На корта започва като съперничество, но бързо се превръща в история за привличане, напрежение и любов. Ромео Бекъм прави актьорския си дебют във френския филм Forty Love, чийто първи трейлър показва отношенията му с героя на Пол Киршер – младия тенисист Саша Гало.

В една от сцените персонажът на Бекъм казва на своя съперник: „Не е моя вина, че си влюбен в мен.“ В друга го предупреждава: „Спи с отворени очи, идвам за теб.“ Трейлърът показва и целувка между двамата, както и моменти, в които съперничеството им преминава в интимна връзка.

История за тениса, желанието и амбицията

Сюжетът следва 21-годишния Саша Гало – тенисист, трениран от баща си с една голяма цел: да спечели първата си значима титла в Париж. Пристигането на нов, харизматичен съперник разклаща увереността му и го изправя пред предизвикателство, което не може да бъде решено само на корта.

Официалното описание на филма представя любовта като „противник от съвсем различно естество“ – сила, която е едновременно опияняваща, дестабилизираща и по-опасна от всичко, с което Саша се е сблъсквал в спорта. Трейлърът обаче показва и по-мрачна страна на историята – безсъзнание, напрегнати сцени в хотелска стая и сюрреалистичен епизод, който променя тона на романтичния сюжет.

Първа роля за Бекъм

Ромео Бекъм е на 24 години и за първи път участва в пълнометражен филм. Неговите реплики са на английски, докато героят на Пол Киршер говори на френски. Бекъм използва и спортния си опит в сцените на тенис корта.

Когато е на 12 години, той тренира тенис, след като по-рано се отказва от футбола. Тогавашният му треньор определя уменията му като „изключителни“. Впоследствие Бекъм избира модата и работи като модел за Yves Saint Laurent и Balenciaga. През 2024 г. дебютира на подиума на шоуто на Balenciaga в Париж, а по-късно участва и в представяне на Versace по време на Седмицата на модата в Милано.

Премиерата е през ноември

Forty Love е режисиран от модния фотограф Пиер-Анж Карлоти, който с филма прави своя пълнометражен режисьорски дебют. В продукцията участват още Гийом Кане, Бенжамен Воазен и Катрин Деньов.

„Това е чувствена, романтична и дълбоко вълнуваща приказка за порастването“, казва продуцентът Юго Селиняк, описвайки филма като история за изискванията на спорта на високо ниво и всичко, което остава скрито под повърхността.

Филмът ще бъде показан за първи път във френските кина на 25 ноември 2026 г. Дати за разпространение във Великобритания, Съединените щати и други международни пазари все още не са обявени.

Източници: dailymail.com, screendaily.com, allocine.fr