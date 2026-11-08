Ален Делон: 91 години от рождението на френската легенда

На екрана Ален Делон рядко имаше нужда от много думи. Погледът му, строгите черти и сдържаното присъствие превръщаха мълчанието в драматургия. На 8 ноември се навършват 91 години от рождението на френския актьор, който умира през август 2024 г. на 88 години, но остава сред най-разпознаваемите лица на европейското кино.

Делон е роден на 8 ноември 1935 г. в Со, край Париж. Детството му е трудно – когато е на четири години, родителите му се развеждат и той е даден в приемно семейство. По-късно служи във френските военноморски сили, преди да попадне в артистичните среди на Париж.

От „Пурпурният обед“ до „Самураят“

Първата му филмова поява е през 1957 г. във филма „Когато жената се намеси“. Само няколко години по-късно Делон се превръща в международна звезда с ролята на Том Рипли в „Пурпурният обед“ на Рене Клеман – филм по романа на Патриша Хайсмит, в който красивият и хладнокръвен герой е готов на всичко, за да заеме мястото на друг.

Работата му с Лукино Висконти затвърждава репутацията му на актьор, способен да съчетава физическа харизма и вътрешна драматичност. В „Роко и неговите братя“ той играе добър, но уязвим млад мъж, а в „Гепардът“ е част от голямата историческа фреска за залеза на сицилианската аристокрация.

С Жан-Пиер Мелвил Делон създава един от емблематичните си образи – самотния професионален убиец Жеф Костело в „Самураят“. Филмът от 1967 г. превръща минимализма, шапката, шлифера и безизразното лице на героя в културен образ, който продължава да влияе на криминалното кино.

Звезда и продуцент

Делон не се ограничава само до актьорството. Той продуцира част от филмите си и застава зад продукции като „Борсалино“, в който си партнира с Жан-Пол Белмондо, както и „Господин Клайн“. Сред важните му заглавия са още „Басейнът“ на Жак Дере, „Затъмнението“ на Микеланджело Антониони и „Червеният кръг“ на Мелвил.

През 2019 г. кинофестивалът в Кан му връчва почетната „Златна палма“. Тогава Делон говори за хората, които са му помогнали да намери мястото си пред камерата: „Жените в живота ми се бориха да стана актьор. Дължа им кариерата си.“

Актьорът умира на 18 август 2024 г. в дома си в Души, Франция. Децата му съобщават за смъртта му, а президентът Еманюел Макрон го определя като „повече от звезда“ и „френски монумент“.

Последните години от живота му са белязани от влошено здраве след инсулт през 2019 г. и от публичен конфликт между децата му за грижите и медицинското му състояние. Тези спорове остават част от късната биография на Делон, но не променят мястото му в историята на киното.

Той оставя образи, които не остаряват заедно с актьора: Рипли, Роко, Жеф Костело и героите от филмите на Висконти и Мелвил. За няколко десетилетия Ален Делон превръща собственото си лице в език на киното – лаконичен, хладен и разпознаваем по целия свят.

Източници: investing.com, theguardian.com, washingtonpost.com