В сцената, която го превръща в звезда, Венсан Касел тича по улиците на парижкото предградие с лице, в което се смесват гняв, страх и самоувереност. В „Омразата“ на Матийо Касовиц от 1995 г. той играе Винц – млад евреин, обсебен от идеята за възмездие след смъртта на негов приятел. На 23 ноември 2026 г. Касел навършва 60 години, а този образ продължава да бъде отправната точка за всяка равносметка на кариерата му.

Роден е в Париж през 1966 г. с фамилията Крошон. Баща му е актьорът Жан-Пиер Касел, а майка му – журналистката Сабин Литик. Венсан обаче не избира пътя на удобното продължение на семейната традиция. В началото на кариерата си преминава през театър, обучение по актьорско майсторство и работа с режисьори, които търсят по-рязък, физически и непредсказуем език на екрана.

От парижките предградия до международното кино

„Омразата“ му носи две номинации за наградите „Сезар“ и го поставя в центъра на новото френско кино. Следват „Доберман“, „Пурпурните реки“, „Братството на вълка“ и „Необратимо“ – филми, в които Касел играе герои с различен социален произход, темперамент и морална граница. Общото между тях е напрежението: неговите персонажи рядко остават в безопасната зона на симпатичния герой.

През 2000-те актьорът преминава уверено и към международни продукции. Той участва в „Дванайсетте на Оушън“ и „Тринайсетте на Оушън“, а в „Черният лебед“ на Дарън Аронофски играе хореографа Томас Лерой. Ролята го среща с публика, която не познава непременно френските му филми, но разпознава присъствието му – остро, нервно и често заплашително.

Ролята, която му носи „Сезар“

Най-голямото френско признание идва през 2009 г. за „Месрин“ – двата филма за Жак Месрин, превърнал се в един от най-известните престъпници във Франция през XX век. Касел променя физиката си за ролята и проследява героя от младостта му до образа на медиен разбойник. Академията „Сезар“ му присъжда наградата за най-добър актьор, а продукцията получава общо три отличия и десет номинации.

В киното на Касел има място и за по-необичайни партньорства. Той работи с Дейвид Кроненбърг в „Източни обещания“, „Опасен метод“ и „Плащаниците“. В последния филм, представен на фестивала в Кан през 2024 г., играе мъж, който създава технология за наблюдение на погребани тела, докато се опитва да се справи със загубата на съпругата си. „Не виждам вече само него, а баща си – във всичко“, казва Касел пред „Льо Монд“ за усещането, че в някои роли разпознава влиянието на баща си.

Шейсетте идват с нови роли

Годината на юбилея не е пауза за актьора. Касел участва във филма „Паралелни истории“ на Асгар Фархади, представен в конкурсната програма на фестивала в Кан през 2026 г. Той е част и от четвъртия сезон на „Белият лотос“, планиран за 2027 г.

На 27 ноември 2026 г. Netflix ще представи „Квазимодо“, в който Касел играе гърбушкото от „Парижката Света Богородица“. В интервю за „Ел Паис“ актьорът определя ролята като освобождаваща и обяснява избора си така: „Има неща, които са добри за кариерата, и други, които харесваш: винаги избирай вторите.“ Това изречение добре описва пътя му – от агресивния Винц в „Омразата“ до героите, които продължават да го отвеждат към по-рискови и непредвидими територии.

Източници: english.elpais.com, lemonde.fr, apnews.com