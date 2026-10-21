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Крисия отвърна на слуховете за новото гадже на Никола Цолов с песен
  Тема: Известни личности

Крисия отвърна на слуховете за новото гадже на Никола Цолов с песен

21 Октомври, 2026 14:31 1 502 9

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Певицата сподели „Ще го преживея“, след като автомобилният пилот беше заснет в близост с 27-годишната Цветелина

Крисия отвърна на слуховете за новото гадже на Никола Цолов с песен - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Крисия привлече внимание с избора на песен, която сподели в Instagram, след като Никола Цолов беше заснет в близост с друга жена. Певицата публикува „I Will Overcome“ на британската изпълнителка RAYE – заглавие, което може да се преведе като „Ще го преодолея“ или „Ще се справя“.

Песента разказва за болката от стара любов, самотата и спомените, които остават дори когато човек се опитва да продължи напред. Именно този контекст породи предположения, че изборът на Крисия може да е свързан с края на връзката ѝ с Цолов. Певицата не е заявявала публично, че публикацията е посветена на него.

Кадри, публикувани от „България Днес“, показаха 19-годишния автомобилен пилот на концерт на JMSN в Борисовата градина в София. До него е била 27-годишната Цветелина, която се представя като Лина и работи като фрийланс модел на дрехи.

Според публикацията в началото на вечерта двамата са били по-сдържани, но по-късно са демонстрирали по-голяма близост. На снимките се виждат прегръдки, държане за ръце и целувки. Изданието твърди, че Цолов и Цветелина са се запознали чрез общи приятели.

Никола Цолов не е коментирал публично отношенията си с младата жена. Поради това не е потвърдено дали двамата са двойка или става дума за близост, която не прераства в сериозна връзка.

Крисия и Никола Цолов направиха отношенията си публични в края на 2025 г. Двамата споделяха общи моменти в социалните мрежи, а певицата го подкрепяше и по време на автомобилните му състезания. Сред най-запомнящите се появи на двойката бяха снимките им от парти за Хелоуин, на което бяха облечени като Батман и Жената котка.

През лятото стана ясно, че връзката им е приключила. След раздялата те са били забелязани на едно и също място в столично заведение, но в различни компании. Нито един от тях не е споделял публично как се е стигнало до раздялата.


София / България
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  • 1 Освалдо Риос

    10 0 Отговор
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    14:32 21.10.2026

  • 2 води му се кака, даже минава за леличка

    11 0 Отговор
    "Никола Цолов не е коментирал публично отношенията си с младата жена."

    14:34 21.10.2026

  • 3 Цвете

    7 0 Отговор
    ТОВА ДА Й Е ОБИЦА НА УХОТО, ДА НЕ ПРИКАЗВА ПРЕДВАРИТЕЛНО.

    14:43 21.10.2026

  • 4 Йгкфлф

    16 0 Отговор
    Като бате Гришо!
    Само с каки.
    Ще се отрака лапето!

    Коментиран от #9

    14:45 21.10.2026

  • 5 Много

    7 2 Отговор
    важна работа свършила ! Той вече сигурно и името ѝ не помни !

    15:04 21.10.2026

  • 6 Раглан

    5 3 Отговор
    Кво е това чучело ?

    15:05 21.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 сава

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Йгкфлф":

    И ще пропадне като него накрая.

    15:26 21.10.2026