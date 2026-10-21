Крисия отвърна на слуховете за новото гадже на Никола Цолов с песен

Крисия привлече внимание с избора на песен, която сподели в Instagram, след като Никола Цолов беше заснет в близост с друга жена. Певицата публикува „I Will Overcome“ на британската изпълнителка RAYE – заглавие, което може да се преведе като „Ще го преодолея“ или „Ще се справя“.
Песента разказва за болката от стара любов, самотата и спомените, които остават дори когато човек се опитва да продължи напред. Именно този контекст породи предположения, че изборът на Крисия може да е свързан с края на връзката ѝ с Цолов. Певицата не е заявявала публично, че публикацията е посветена на него.
Кадри, публикувани от „България Днес“, показаха 19-годишния автомобилен пилот на концерт на JMSN в Борисовата градина в София. До него е била 27-годишната Цветелина, която се представя като Лина и работи като фрийланс модел на дрехи.
Според публикацията в началото на вечерта двамата са били по-сдържани, но по-късно са демонстрирали по-голяма близост. На снимките се виждат прегръдки, държане за ръце и целувки. Изданието твърди, че Цолов и Цветелина са се запознали чрез общи приятели.
Никола Цолов не е коментирал публично отношенията си с младата жена. Поради това не е потвърдено дали двамата са двойка или става дума за близост, която не прераства в сериозна връзка.
Крисия и Никола Цолов направиха отношенията си публични в края на 2025 г. Двамата споделяха общи моменти в социалните мрежи, а певицата го подкрепяше и по време на автомобилните му състезания. Сред най-запомнящите се появи на двойката бяха снимките им от парти за Хелоуин, на което бяха облечени като Батман и Жената котка.
През лятото стана ясно, че връзката им е приключила. След раздялата те са били забелязани на едно и също място в столично заведение, но в различни компании. Нито един от тях не е споделял публично как се е стигнало до раздялата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
14:32 21.10.2026
2 води му се кака, даже минава за леличка
14:34 21.10.2026
3 Цвете
14:43 21.10.2026
4 Йгкфлф
Само с каки.
Ще се отрака лапето!
Коментиран от #9
14:45 21.10.2026
5 Много
15:04 21.10.2026
6 Раглан
15:05 21.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 сава
До коментар #4 от "Йгкфлф":И ще пропадне като него накрая.
15:26 21.10.2026