Крисия отвърна на слуховете за новото гадже на Никола Цолов с песен

Крисия привлече внимание с избора на песен, която сподели в Instagram, след като Никола Цолов беше заснет в близост с друга жена. Певицата публикува „I Will Overcome“ на британската изпълнителка RAYE – заглавие, което може да се преведе като „Ще го преодолея“ или „Ще се справя“.

Песента разказва за болката от стара любов, самотата и спомените, които остават дори когато човек се опитва да продължи напред. Именно този контекст породи предположения, че изборът на Крисия може да е свързан с края на връзката ѝ с Цолов. Певицата не е заявявала публично, че публикацията е посветена на него.

Кадри, публикувани от „България Днес“, показаха 19-годишния автомобилен пилот на концерт на JMSN в Борисовата градина в София. До него е била 27-годишната Цветелина, която се представя като Лина и работи като фрийланс модел на дрехи.

Според публикацията в началото на вечерта двамата са били по-сдържани, но по-късно са демонстрирали по-голяма близост. На снимките се виждат прегръдки, държане за ръце и целувки. Изданието твърди, че Цолов и Цветелина са се запознали чрез общи приятели.

Никола Цолов не е коментирал публично отношенията си с младата жена. Поради това не е потвърдено дали двамата са двойка или става дума за близост, която не прераства в сериозна връзка.

Крисия и Никола Цолов направиха отношенията си публични в края на 2025 г. Двамата споделяха общи моменти в социалните мрежи, а певицата го подкрепяше и по време на автомобилните му състезания. Сред най-запомнящите се появи на двойката бяха снимките им от парти за Хелоуин, на което бяха облечени като Батман и Жената котка.

През лятото стана ясно, че връзката им е приключила. След раздялата те са били забелязани на едно и също място в столично заведение, но в различни компании. Нито един от тях не е споделял публично как се е стигнало до раздялата.