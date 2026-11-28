Крисия внесе яснота около отношенията си с автомобилния пилот Никола Цолов. В отговор на въпрос от свой последовател в социалните мрежи певицата заяви: „Ние сме приятели, от моя страна оставаме такива“.

Тя не разкри повече подробности за личните им отношения. Отговорът потвърждава, че романтичната връзка между Крисия и Цолов е приключила, но певицата казва, че от нейна страна двамата запазват приятелски отношения.

Още през септември Крисия потвърди, че двамата вече не са двойка. Тогава тя посочи, че решението е било взето заедно, а различията в приоритетите са сред причините да продължат по отделни пътища.

Коментарът за Никола Цолов дойде на фона на няколко емоционални публикации на певицата. В една от тях тя заяви, че отказва да мълчи за преживяванията на жените, станали жертви на насилие.

„Знам, че и мъжете могат да живеят в страх. Никога няма да отрека болката им, но отказвам да мълча за нещата, през които твърде много жени преминават, и те са свързани с насилието“, написа Крисия.

Тя постави акцент върху страха, контрола и липсата на съгласие във взаимоотношенията. „Да докосваш жена без нейното съгласие не е признак на мъжественост. Да караш някого да се страхува от теб не е сила“, гласи друга част от посланието ѝ.

Крисия присъства и на похода „Нито една повече“ пред Съдебната палата в София, организиран по повод Международния ден за елиминиране на насилието срещу жените.

Към жертвите тя отправи призив да не приемат страха, срама и убеждението, че заслужават болката. Към мъжете, които упражняват насилие, певицата заяви, че личните травми не могат да бъдат оправдание за причиняване на страдание на друг човек.

На този фон Крисия публикува и по-ведро послание за Деня на благодарността. Тя благодари на хората, с които е работила през годините, и ги определи като „цветни бонбони“, като написа, че обичта не отминава.