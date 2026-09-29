RAYE разкри истината за връзката си с Майкъл Б. Джордан

Британската певица RAYE отхвърли слуховете, че има романтична връзка с американския актьор Майкъл Б. Джордан. Спекулациите започнаха, след като двамата бяха забелязани заедно в увеселителния парк Six Flags Magic Mountain в Калифорния през август.

28-годишната изпълнителка коментира отношенията им по време на наградите MTV Video Music Awards 2026 в Лос Анджелис. „Просто сме приятели, които обичат влакчетата“, заяви RAYE.

Снимки и видеоклипове, публикувани от посетители на парка, показаха певицата и 39-годишния Майкъл Б. Джордан на няколко атракциона. Кадрите бързо предизвикаха предположения за нова звездна двойка, но според RAYE срещата им е била приятелска.

Певицата разкри още, че двамата са свързани и професионално, но отказа да даде подробности.

„Технически нямам право да говоря за това, защото може да си навлека неприятности“, пошегува се RAYE в интервю за Extra.

Според появили се информации британската изпълнителка работи по музика за филмов проект, с който Майкъл Б. Джордан е ангажиран. Засега не е потвърдено за коя продукция става дума.

След успеха на „Грешници“ актьорът има няколко големи проекта в различен етап на разработка. Сред тях са нова версия на „Аферата Томас Краун“, „Rainbow Six“ и „Miami Vice '85“ с Остин Бътлър. Продуцентската компания на Майкъл Б. Джордан, Outlier Society, е свързана и с разработването на „I Am Legend 2“, „Methuselah“ и следващ филм от поредицата „Крийд“.

Последната публично потвърдена връзка на Майкъл Б. Джордан беше с модела и предприемач Лори Харви. Двамата се разделиха през 2022 г.

Британската певица рядко говори подробно за любовните си отношения. В миналото името ѝ е било свързвано в медиите с рапъра Дрейк и пилота от Формула 1 Люис Хамилтън, но RAYE не е потвърждавала публично романтични отношения с тях.

Изпълнителката обаче открито използва личните си преживявания като материал за музиката си. В песента „Nightingale Lane“ от албума „This Music May Contain Hope“ тя разказва за болезнена раздяла с човек, когото определя като своята първа любов.

RAYE дори отбеляза преживяното с чувство за хумор, като постави импровизирана синя паметна табела на пъб в Южен Лондон. Надписът гласи, че именно там на 27 февруари 2019 г. певицата е преживяла „най-голямото разбито сърце в живота си“.

В интервю за Vogue през 2025 г. RAYE призна, че последната ѝ тежка раздяла е променила отношението ѝ към любовта. По думите ѝ връзката е продължила около две години, а възстановяването след края ѝ е отнело няколко години.

Певицата вече има и идея за заглавието на следващия си албум. Пред The Times тя разкри, че иска третият ѝ студиен проект да се казва „And Then She Fell in Love“. RAYE обаче поставя необичайно условие пред създаването му: няма да започне да пише песните, докато действително не се влюби. „Независимо дали ще отнеме една, пет или десет години“, заяви изпълнителката.

Засега Майкъл Б. Джордан очевидно не е човекът, който ще даде начало на този музикален проект. По думите на самата RAYE отношенията между двамата са приятелски и професионални.