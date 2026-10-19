Никола Цолов заснет с мистериозна блондинка (СНИМКА)

Никола Цолов попадна в светския поток, след като „България Днес“ публикува папарашки кадри на автомобилния пилот с млада блондинка. Снимките са направени по време на концерт на JMSN в Борисовата градина, където Цолов е бил с приятели.
Самоличността на жената не е посочена. „България Днес“ твърди, че тя е модел, но не представя публично име или друга информация, с която тази самоличност да бъде потвърдена.
Според описанието на изданието вечерта е започнала с приятелско общуване, а по-късно двамата са демонстрирали по-голяма близост. В публикацията се споменават прегръдки, държане за ръце и целувки.
По-рано през годината Цолов беше свързван с певицата Крисия. Двамата публично потвърдиха връзката си през ноември 2025 г., а през септември 2026 г. Крисия Тодорова заяви, че вече не са двойка.
Източниk: bgdnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 не съм маймуна
14:47 19.10.2026
2 Мишо
14:49 19.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Нищо лично
Коментиран от #11
14:52 19.10.2026
5 Освалдо Риос
14:53 19.10.2026
6 Трол
14:53 19.10.2026
7 Емили с Тротинетката
14:55 19.10.2026
8 Истински Папарак
14:56 19.10.2026
9 Зеления
Крисия никога няма да ти даде интервю !
14:58 19.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Няма лошо
До коментар #4 от "Нищо лично":човек да уважава баба си .
15:04 19.10.2026
12 Анонимен
15:09 19.10.2026
13 Евала
15:11 19.10.2026
14 Е няма що
15:16 19.10.2026
15 Жалко
15:21 19.10.2026