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Никола Цолов заснет с мистериозна блондинка (СНИМКА)
  Тема: Известни личности

Никола Цолов заснет с мистериозна блондинка (СНИМКА)

19 Октомври, 2026 14:44 1 624 15

  • никола цолов-
  • българия днес-
  • автомобилен спорт-
  • светски новини-
  • крисия

Кадрите са направени по време на концерт в Борисовата градина

Никола Цолов заснет с мистериозна блондинка (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Никола Цолов попадна в светския поток, след като „България Днес“ публикува папарашки кадри на автомобилния пилот с млада блондинка. Снимките са направени по време на концерт на JMSN в Борисовата градина, където Цолов е бил с приятели.

Самоличността на жената не е посочена. „България Днес“ твърди, че тя е модел, но не представя публично име или друга информация, с която тази самоличност да бъде потвърдена.

Според описанието на изданието вечерта е започнала с приятелско общуване, а по-късно двамата са демонстрирали по-голяма близост. В публикацията се споменават прегръдки, държане за ръце и целувки.

Никола Цолов заснет с мистериозна блондинка (СНИМКА)

Никола Цолов заснет с мистериозна блондинка (СНИМКА)

По-рано през годината Цолов беше свързван с певицата Крисия. Двамата публично потвърдиха връзката си през ноември 2025 г., а през септември 2026 г. Крисия Тодорова заяви, че вече не са двойка.

Източниk: bgdnes.bg


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не съм маймуна

    19 11 Отговор
    Какво толкова го лансирате това шофьорче?!

    14:47 19.10.2026

  • 2 Мишо

    17 4 Отговор
    Поредният мамул след Гришо - изглежда и на този му е толкова акъла ... ако тази е българка

    14:49 19.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Нищо лично

    25 1 Отговор
    ама само на мен ли ми се струва ,че пича има ботокс в джуките и русата блондинка е поне с 10 годинки по- възрастна?

    Коментиран от #11

    14:52 19.10.2026

  • 5 Освалдо Риос

    16 0 Отговор
    Бие на Лейди Гага.

    14:53 19.10.2026

  • 6 Трол

    6 0 Отговор
    Тази е известна.

    14:53 19.10.2026

  • 7 Емили с Тротинетката

    10 0 Отговор
    Мистериозната блондинка съм аз.

    14:55 19.10.2026

  • 8 Истински Папарак

    6 0 Отговор
    Това е певицата Ейва Макс

    14:56 19.10.2026

  • 9 Зеления

    5 1 Отговор
    Венелина,

    Крисия никога няма да ти даде интервю !

    14:58 19.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Няма лошо

    7 2 Отговор

    До коментар #4 от "Нищо лично":

    човек да уважава баба си .

    15:04 19.10.2026

  • 12 Анонимен

    8 1 Отговор
    Е тая е 30+

    15:09 19.10.2026

  • 13 Евала

    2 1 Отговор
    Блато само така

    15:11 19.10.2026

  • 14 Е няма що

    5 0 Отговор
    това Кристина Димитрова ли е.

    15:16 19.10.2026

  • 15 Жалко

    6 0 Отговор
    Това момче няма добър вкус по отношение на жените.

    15:21 19.10.2026