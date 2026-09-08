Крисия потвърди раздялата с Никола Цолов и обяви, че напуска България

Крисия Тодорова сложи край на спекулациите около личния си живот и официално потвърди, че с Никола Цолов вече не са двойка. Певицата разкри новината в „Преди обед“ по bTV, но това далеч не е единствената голяма промяна, която ѝ предстои, пише marica.bg.

Изпълнителката е взела решение да напусне България и да се отправи към САЩ. Причината е свързана най-вече с професионалните ѝ амбиции и желанието ѝ да развива музикалната си кариера извън страната.

Крисия вярва, че животът отвъд Океана ще ѝ даде повече възможности за развитие и ще ѝ позволи да направи следващата голяма крачка към международна кариера. Така пред нея се отваря съвсем нова страница – едновременно в професионален и в личен план.

След седмици на слухове Крисия вече няма какво да крие. Тя потвърди, че отношенията ѝ с младия автомобилен състезател са приключили.

По думите на певицата раздялата не е била резултат от скандал или едностранно решение. И двамата са стигнали заедно до извода, че е време да продължат по различни пътища.

Крисия определя връзката им като истинска любов и признава, че е благодарна за времето, което са прекарали заедно. Причината за края на отношенията тя свързва с различните приоритети, които двамата имат в момента.

Певицата дори допуска, че може би още не е дошъл правилният момент за толкова сериозна връзка. Вместо да се връща назад, тя очевидно е решила да насочи енергията си към следващото голямо предизвикателство.

Връзката между Крисия и Никола Цолов продължи около 10 месеца и привлече сериозно внимание заради популярността на двамата. Още преди официалното потвърждение обаче се появиха информации, че отношенията им са приключили.

След раздялата Крисия не остава да се върти около миналото. Напротив – тя предприема смела крачка и се насочва към САЩ, където вижда по-големи възможности за музикално развитие.

Амбицията ѝ е ясна – международна кариера и ново професионално начало. Решението да напусне България е сериозна промяна за младата изпълнителка, но изглежда тя е готова да поеме риска и да излезе от познатата среда.

Преди окончателно да обърне страницата обаче, Крисия ще има още една голяма среща с българската публика. На 25 септември 2026 г. тя ще бъде специален гост в мащабния спектакъл „ЛЮБОВ – Световни шедьоври“ в Зала 1 на НДК.

На сцената тя ще застане редом до Деси Тенекеджиева и млади солисти, а спектакълът ще бъде под диригентската палка на маестро Йордан Камджалов.

Така Крисия затваря една врата, но едновременно с това отваря друга – много по-голяма. Любовната история с Никола Цолов вече е минало, а пред певицата предстои нов живот, нова държава и амбицията да пробие на международната музикална сцена.

Източник: www.marica.bg