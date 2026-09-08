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Крисия потвърди раздялата с Никола Цолов и обяви, че напуска България

Крисия потвърди раздялата с Никола Цолов и обяви, че напуска България

8 Септември, 2026 08:44 1 104 16

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  • никола цолов-
  • сащ

Младата певица вярва, че животът в САЩ ще ѝ даде повече възможности за развитие

Крисия потвърди раздялата с Никола Цолов и обяви, че напуска България - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Крисия Тодорова сложи край на спекулациите около личния си живот и официално потвърди, че с Никола Цолов вече не са двойка. Певицата разкри новината в „Преди обед“ по bTV, но това далеч не е единствената голяма промяна, която ѝ предстои, пише marica.bg.

Изпълнителката е взела решение да напусне България и да се отправи към САЩ. Причината е свързана най-вече с професионалните ѝ амбиции и желанието ѝ да развива музикалната си кариера извън страната.

Крисия вярва, че животът отвъд Океана ще ѝ даде повече възможности за развитие и ще ѝ позволи да направи следващата голяма крачка към международна кариера. Така пред нея се отваря съвсем нова страница – едновременно в професионален и в личен план.

След седмици на слухове Крисия вече няма какво да крие. Тя потвърди, че отношенията ѝ с младия автомобилен състезател са приключили.

По думите на певицата раздялата не е била резултат от скандал или едностранно решение. И двамата са стигнали заедно до извода, че е време да продължат по различни пътища.

Крисия определя връзката им като истинска любов и признава, че е благодарна за времето, което са прекарали заедно. Причината за края на отношенията тя свързва с различните приоритети, които двамата имат в момента.

Певицата дори допуска, че може би още не е дошъл правилният момент за толкова сериозна връзка. Вместо да се връща назад, тя очевидно е решила да насочи енергията си към следващото голямо предизвикателство.

Връзката между Крисия и Никола Цолов продължи около 10 месеца и привлече сериозно внимание заради популярността на двамата. Още преди официалното потвърждение обаче се появиха информации, че отношенията им са приключили.

След раздялата Крисия не остава да се върти около миналото. Напротив – тя предприема смела крачка и се насочва към САЩ, където вижда по-големи възможности за музикално развитие.

Амбицията ѝ е ясна – международна кариера и ново професионално начало. Решението да напусне България е сериозна промяна за младата изпълнителка, но изглежда тя е готова да поеме риска и да излезе от познатата среда.

Преди окончателно да обърне страницата обаче, Крисия ще има още една голяма среща с българската публика. На 25 септември 2026 г. тя ще бъде специален гост в мащабния спектакъл „ЛЮБОВ – Световни шедьоври“ в Зала 1 на НДК.

На сцената тя ще застане редом до Деси Тенекеджиева и млади солисти, а спектакълът ще бъде под диригентската палка на маестро Йордан Камджалов.

Така Крисия затваря една врата, но едновременно с това отваря друга – много по-голяма. Любовната история с Никола Цолов вече е минало, а пред певицата предстои нов живот, нова държава и амбицията да пробие на международната музикална сцена.

Източник: www.marica.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Цъцъ

    15 1 Отговор
    Сащ!?!? Толкова ли е наивна или глyпава!? 🙄

    08:47 08.09.2026

  • 2 Големият завой на Монца

    12 0 Отговор
    Няма ли да пуснат един романтичен турски сериал и да се приключи вече с тази невероятна футболна драма?

    08:48 08.09.2026

  • 3 Гергана Сотирова

    7 0 Отговор
    Пак много са изкарали. Аз когато писах им давах половин година.

    08:48 08.09.2026

  • 4 Марда

    6 0 Отговор
    Ау, венорез. Ще се пробода в сърцето....

    08:48 08.09.2026

  • 5 Уффф малий

    7 0 Отговор
    ама многу яко го преместих, познайте откъде накъде???

    08:49 08.09.2026

  • 6 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    И ТАЯ , КАТО ОНИЯ!

    08:49 08.09.2026

  • 7 империалист

    4 2 Отговор
    Крисинка сладка да ни е жива и здрава! Нов и светъл живот в Америката!

    08:49 08.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Новичок

    1 0 Отговор
    ИКТ Клъстер – Варна организира нетуъркинг среща, с подкрепата на Посолството на САЩ, София Тех Парк и под патронажа на министъра на образованието.

    08:52 08.09.2026

  • 10 иван костов

    8 0 Отговор
    САЩ отдавна не са страната на неограничените възможности! Нека се поразходи момичето, много скоро ще се върне в България!

    08:52 08.09.2026

  • 11 консерва

    3 1 Отговор
    По-добре ще е да домъкнат САЩ в България. Поне ще са си тука и ще си сащиянстват спокойно,без нови паспорти и визи.

    08:52 08.09.2026

  • 12 ТОАСГАНИН ЦОЛОВ СА ФАНА С

    0 0 Отговор
    КРИСКА ГА БЕ НИИИИКОЙ А ТЯ ЗВЕЗДА.......

    09:07 08.09.2026

  • 13 Бг гражданин

    1 0 Отговор
    Славаа Богу. Спаси се момчето.Късмет на девойката в чужбина.😃

    09:07 08.09.2026

  • 14 Ще и мине

    0 0 Отговор
    Като младежка пъпка. В Щатите има много възможности да се учи музика.

    09:07 08.09.2026

  • 15 Цъцъ

    0 0 Отговор
    Сащ!? Примемаме залози, какъв цвят, ще е следващия лавърбой? 😉

    09:08 08.09.2026

  • 16 По-добре първи

    0 0 Отговор
    На село, отколкото последен в града, ама ще го разбере по трудния начин.

    09:08 08.09.2026