Стив Лукатър на 69: китарата зад Тото и „Трилър“

Преди първия акорд на „Hold the Line“ Стив Лукатър е 19-годишен китарист в студио, в което всички очакват от него да докаже, че заслужава мястото си. Години по-късно тази партия ще се превърне в един от подписите на Тото. Днес Лукатър навършва 69 години.

Роден е на 21 октомври 1957 г. в Лос Анджелис. В средата на 70-те години се сближава с Дейвид Пейч и братята Джеф и Стив Поркаро. През 1976 г. около тези музиканти се оформя Тото, а две години по-късно групата издава едноименния си дебютен албум.

Партията, с която Тото започва

„Hold the Line“ е първият сингъл на Тото и песента, която поставя групата на картата. В интервю за Guitar Лукатър си спомня напрежението при записа: „Бях на 19 години и бях ужасно уплашен.“ По думите му останалите музиканти го гледали през стъклото на студиото с очакването да покаже какво може.

Тото постепенно се превръща в една от най-търсените американски рок групи. Големият успех идва с албума „Toto IV“ от 1982 г., в който са песните „Rosanna“ и „Africa“. На церемонията „Грами“ през 1983 г. албумът печели наградата за албум на годината, а „Rosanna“ е отличена като запис на годината.

Лукатър има роля и в наградения с „Грами“ хит „Turn Your Love Around“ на Джордж Бенсън. Той е сред авторите на песента заедно с Бил Чамплин и Джей Грейдън.

Китаристът в сянката на „Трилър“

Една от най-любопитните страници в кариерата му е свързана с „Thriller“ на Майкъл Джексън. Лукатър, Джеф Поркаро, Стив Поркаро и Дейвид Пейч участват в работата по албума, който по-късно се превръща в един от най-значимите записи в историята на поп музиката.

В „Beat It“ Лукатър изпълнява ритъм китара и бас китара. Еди Ван Хален записва прочутото соло, но основата на рок звученето е изградена и от партията на музиканта от Тото. Лукатър свири и в други песни от албума, сред които „The Girl Is Mine“ и „Human Nature“.

Студийната му работа не се ограничава до една група. В различни периоди той участва в записи на Пол Маккартни, Арета Франклин, Джони Мичъл, Джордж Бенсън и други изпълнители. Тази страна от кариерата му остава по-малко видима за публиката, но именно тя го превръща в един от най-търсените сесийни китаристи в Лос Анджелис.

От Тото до соловата сцена

Лукатър започва самостоятелната си кариера с албума „Lukather“ през 1989 г. Следват още записи, турнета и участия извън Тото. През 2002 г. той получава „Грами“ за албума „No Substitutions - Live in Osaka“, записан с китариста Лари Карлтън.

В Тото Лукатър остава музикантът, който свързва различните периоди от историята на групата. Зад неговото име стоят едновременно големите стадионни хитове, работата в студио и онзи кратък момент преди първия солов пасаж, когато един млад китарист трябва да избере между страха и музиката.

Източници: guitar.com, musicradar.com, nationalworld.com