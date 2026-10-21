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Стив Лукатър на 69: китарата зад Тото и „Трилър“
  Тема: Известни личности

Стив Лукатър на 69: китарата зад Тото и „Трилър“

21 Октомври, 2026 18:59, обновена 21 Октомври, 2026 19:01 518 3

  • стив лукатър-
  • тото-
  • майкъл джексън-
  • трилър-
  • рок музика

Китаристът на Тото е свирил и в едни от най-важните записи на Майкъл Джексън, Джордж Бенсън и други световни изпълнители

Стив Лукатър на 69: китарата зад Тото и „Трилър“ - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Преди първия акорд на „Hold the Line“ Стив Лукатър е 19-годишен китарист в студио, в което всички очакват от него да докаже, че заслужава мястото си. Години по-късно тази партия ще се превърне в един от подписите на Тото. Днес Лукатър навършва 69 години.

Роден е на 21 октомври 1957 г. в Лос Анджелис. В средата на 70-те години се сближава с Дейвид Пейч и братята Джеф и Стив Поркаро. През 1976 г. около тези музиканти се оформя Тото, а две години по-късно групата издава едноименния си дебютен албум.

Партията, с която Тото започва

„Hold the Line“ е първият сингъл на Тото и песента, която поставя групата на картата. В интервю за Guitar Лукатър си спомня напрежението при записа: „Бях на 19 години и бях ужасно уплашен.“ По думите му останалите музиканти го гледали през стъклото на студиото с очакването да покаже какво може.

Тото постепенно се превръща в една от най-търсените американски рок групи. Големият успех идва с албума „Toto IV“ от 1982 г., в който са песните „Rosanna“ и „Africa“. На церемонията „Грами“ през 1983 г. албумът печели наградата за албум на годината, а „Rosanna“ е отличена като запис на годината.

Лукатър има роля и в наградения с „Грами“ хит „Turn Your Love Around“ на Джордж Бенсън. Той е сред авторите на песента заедно с Бил Чамплин и Джей Грейдън.

Китаристът в сянката на „Трилър“

Една от най-любопитните страници в кариерата му е свързана с „Thriller“ на Майкъл Джексън. Лукатър, Джеф Поркаро, Стив Поркаро и Дейвид Пейч участват в работата по албума, който по-късно се превръща в един от най-значимите записи в историята на поп музиката.

В „Beat It“ Лукатър изпълнява ритъм китара и бас китара. Еди Ван Хален записва прочутото соло, но основата на рок звученето е изградена и от партията на музиканта от Тото. Лукатър свири и в други песни от албума, сред които „The Girl Is Mine“ и „Human Nature“.

Студийната му работа не се ограничава до една група. В различни периоди той участва в записи на Пол Маккартни, Арета Франклин, Джони Мичъл, Джордж Бенсън и други изпълнители. Тази страна от кариерата му остава по-малко видима за публиката, но именно тя го превръща в един от най-търсените сесийни китаристи в Лос Анджелис.

От Тото до соловата сцена

Лукатър започва самостоятелната си кариера с албума „Lukather“ през 1989 г. Следват още записи, турнета и участия извън Тото. През 2002 г. той получава „Грами“ за албума „No Substitutions - Live in Osaka“, записан с китариста Лари Карлтън.

В Тото Лукатър остава музикантът, който свързва различните периоди от историята на групата. Зад неговото име стоят едновременно големите стадионни хитове, работата в студио и онзи кратък момент преди първия солов пасаж, когато един млад китарист трябва да избере между страха и музиката.

Източници: guitar.com, musicradar.com, nationalworld.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    3 1 Отговор
    Моите почитания към този китарист! Възхищавал съм се на виртуозните му сола още преди 1980 г. Иван Лечев има подобен стил и мисля, че е взаимствал от него.

    19:27 21.10.2026

  • 2 Соро плаща

    1 3 Отговор
    Много е дърт и аз не го знам.

    19:30 21.10.2026

  • 3 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Уникален талант с неподражаем стил...малко са тези хора в иначе доста унифицирания свят на рока! На всичкото отгоре и много земна личност, никакво вирене на носа, никакви изхвърляния, къщата му в Студио сити е направо скромна за квартала на ЛА в който живее, сам си коси тревата и навремето хвърляшe чоп с жена си Шони кой да чисти тоалетната...Хора, които го познават близко /и подпийнал/ казват, че е от най-готините типове на маса, с приятели.
    Да е жив и здрав!

    20:03 21.10.2026