Как да изчислите своя „имидж“ според нумерологията

Понякога първото впечатление се описва с една дума: уверен, сдържан, общителен или загадъчен. В нумерологията тази външна страна има собствено название – „число на личността“. То се изчислява от съгласните в пълното име и според популярните нумерологични трактовки показва как човек изглежда в очите на околните при първа среща.

Методът не използва рождената дата, а буквите. Най-разпространената питагорейска таблица разпределя латинската азбука в девет групи: A, J и S са 1; B, K и T – 2; C, L и U – 3; D, M и V – 4; E, N и W – 5; F, O и X – 6; G, P и Y – 7; H, Q и Z – 8; I и R – 9.

Как се прави изчислението

Запишете пълното име, с което работите, и оставете само съгласните. След това заменете всяка буква със съответната ѝ стойност и съберете числата. Полученият сбор обикновено се свежда до една цифра, като цифрите му се събират отново.

Например при името „Иван Петров“, изписано като IVAN PETROV, съгласните са V, N, P, T, R и V. Те имат стойности 4, 5, 7, 2, 9 и 4. Сборът е 31, а 3 + 1 дава 4. В този вариант нумерологичното „число на имиджа“ е 4.

В някои школи се изчислява отделно всяка част от името, а след това резултатите се събират. Други калкулатори събират всички съгласни наведнъж. Различия има и при числата 11, 22 и 33, които често се запазват като „майсторски числа“, вместо да се свеждат съответно до 2, 4 и 6.

При български имена възниква и допълнителен проблем: няма една-единствена нумерологична таблица за кирилица. Ако името бъде транслитерирано по различен начин, могат да се променят буквите, а с тях и крайният резултат. Подобни системи зависят и от това дали се използва рожденото име, настоящото име или избрана форма за публична употреба. Различните традиции приписват различни стойности на буквите и това може да доведе до различни числа.

Какво означават числата

В популярните нумерологични тълкувания 1 се свързва с независимост и лидерство, 2 – с дипломатичност и деликатност, а 3 – с общителност и творческо изразяване. Числото 4 се описва като практично, подредено и надеждно. 5 се свързва със свобода, движение и любопитство.

Според същите трактовки 6 носи впечатление за грижа и отговорност, 7 – за дистанцираност и аналитичност, 8 – за авторитет и амбиция, а 9 – за състрадание и идеализъм. Тези значения са част от нумерологичната традиция, а не психологически профил, поставен чрез научно измерване.

„Числото на личността“ не е доказан начин да се установи какво впечатление действително прави човекът. Изследване, публикувано през 2017 г., проверява дали числата, получени от рождените дати на носители на Нобелова награда между 1901 и 2010 г., се различават от случайното разпределение. Авторът не открива такава разлика и заключава, че резултатите не подкрепят предсказателните твърдения на нумерологията. Проучването е за рождените числа, а не конкретно за числата на имената, затова изводът не трябва да се разширява извън проверения метод.

Изследователката по научна комуникация Марина Жубер казва пред Africa Check, че псевдонауката не се съобразява с научни стандарти като възпроизводимост, надеждност, валидност и доказателствена подкрепа. Така изчислението може да остане любопитна игра с буквите и символите, но не и надежден тест за характера, репутацията или бъдещето на човек.

Източници: theguardian.com, africacheck.org