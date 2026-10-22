Деси Цонева стана свидетел на жестоко убийство на куче в София

Деси Цонева е станала свидетел на стрелба по куче в столичния квартал „Бояна“. Животното е било простреляно със съчма в района на кръстовището на улиците „Герганица“ и „Десислава“, съобщи БЛИЦ.
„Пред очите ми жестоко убиха кученце“, разказа дъщерята на Митко Цонев пред „България Днес“. По думите ѝ животното не е било бездомно и не е проявявало агресия. То е живеело на улицата заедно с друго куче, а жители на района са се грижили за двете животни и са им направили колибка.
Според публикация на БЛИЦ инцидентът е станал на 17 октомври между 18:50 и 18:55 часа, близо до аптека и църквата в квартала. Илчо Иванов е разказал, че след стрелбата е откарал кучето във ветеринарна клиника.
„Доктор Яновски се бори за живота му, но съчмата беше отнела шансовете му“, написа Иванов в социалните мрежи. По думите му животното е починало въпреки оказаната помощ. Той е заявил още, че стрелбата е била извършена от група младежи с велосипеди.
Деси Цонева е казала, че е сезирала органите на реда и че по случая се води разследване. „Още нямам право да разкривам подробности“, е посочила тя.
В публикуваните до момента сведения няма данни за установени или задържани заподозрени, както и за повдигнати обвинения. Не е публикувана и официална информация от МВР или прокуратурата, която да потвърждава самоличността на извършителите или хода на разследването.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
12:33 22.10.2026
2 Аз видях
Коментиран от #8
12:36 22.10.2026
3 Обществото е оглупяло
Коментиран от #4
12:36 22.10.2026
4 ТОЯ ДЕТО УБИ МИЛЕН ЦВЕТКОВ ГО ПУСНАХА
До коментар #3 от "Обществото е оглупяло":АКО БЕШЕ УБИЛ КУЧЕ ИЛИ КОТКА ОБАЧЕ НЯМАШЕ ДА ГО ПУСНАТ
Коментиран от #16
12:40 22.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Четири лапи
12:42 22.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Еволюция
Коментиран от #10
12:50 22.10.2026
10 Гуньо Простиа
До коментар #9 от "Еволюция":Ааа за куче се лежи в затвора
12:54 22.10.2026
11 А коя е
13:05 22.10.2026
12 мара
13:07 22.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 DW смърди
И кой отговаря за това кученце?
Кой му плаща ваксини и обезпаразитяване?
Държавата се разпада пред очите ви, а вие се вайкате за едно куче!
Убиват хора и все едно нищо не е станало, Милен Цветков е пример...
Коментиран от #15
13:44 22.10.2026
15 Гургулица
До коментар #14 от "DW смърди":А он защо е навън
Когато тогава всички
Бяха под карантина...а
Офицер от Н.О.Щ. ..предупреди
Ше се мре...☝
13:51 22.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.