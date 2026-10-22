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Деси Цонева стана свидетел на жестоко убийство на куче в София
  Тема: Известни личности

Деси Цонева стана свидетел на жестоко убийство на куче в София

22 Октомври, 2026 12:31 896 16

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Животното е било простреляно със съчма и е починало въпреки опита на ветеринарен лекар да го спаси

Деси Цонева стана свидетел на жестоко убийство на куче в София - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деси Цонева е станала свидетел на стрелба по куче в столичния квартал „Бояна“. Животното е било простреляно със съчма в района на кръстовището на улиците „Герганица“ и „Десислава“, съобщи БЛИЦ.

„Пред очите ми жестоко убиха кученце“, разказа дъщерята на Митко Цонев пред „България Днес“. По думите ѝ животното не е било бездомно и не е проявявало агресия. То е живеело на улицата заедно с друго куче, а жители на района са се грижили за двете животни и са им направили колибка.

Според публикация на БЛИЦ инцидентът е станал на 17 октомври между 18:50 и 18:55 часа, близо до аптека и църквата в квартала. Илчо Иванов е разказал, че след стрелбата е откарал кучето във ветеринарна клиника.

„Доктор Яновски се бори за живота му, но съчмата беше отнела шансовете му“, написа Иванов в социалните мрежи. По думите му животното е починало въпреки оказаната помощ. Той е заявил още, че стрелбата е била извършена от група младежи с велосипеди.

Деси Цонева е казала, че е сезирала органите на реда и че по случая се води разследване. „Още нямам право да разкривам подробности“, е посочила тя.

В публикуваните до момента сведения няма данни за установени или задържани заподозрени, както и за повдигнати обвинения. Не е публикувана и официална информация от МВР или прокуратурата, която да потвърждава самоличността на извършителите или хода на разследването.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    15 2 Отговор
    Целили са нея.

    12:33 22.10.2026

  • 2 Аз видях

    19 2 Отговор
    Вчера видях чайка да напада гълъб. Ако искате да дам интервю

    Коментиран от #8

    12:36 22.10.2026

  • 3 Обществото е оглупяло

    20 3 Отговор
    До загуба на самосъхранение. Когато воювах в Африка, станах свидетел на жестоки убийства. А не куче ударено от съчма.

    Коментиран от #4

    12:36 22.10.2026

  • 4 ТОЯ ДЕТО УБИ МИЛЕН ЦВЕТКОВ ГО ПУСНАХА

    18 3 Отговор

    До коментар #3 от "Обществото е оглупяло":

    АКО БЕШЕ УБИЛ КУЧЕ ИЛИ КОТКА ОБАЧЕ НЯМАШЕ ДА ГО ПУСНАТ

    Коментиран от #16

    12:40 22.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Четири лапи

    15 3 Отговор
    Жителите на района,като искат да се грижат за кучетата,да си ги приберат и да си ги хранят! Има закони,навън с каишка.Бойните породи с наморник.

    12:42 22.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Еволюция

    8 4 Отговор
    Днес куче, утре човек

    Коментиран от #10

    12:50 22.10.2026

  • 10 Гуньо Простиа

    9 0 Отговор

    До коментар #9 от "Еволюция":

    Ааа за куче се лежи в затвора

    12:54 22.10.2026

  • 11 А коя е

    12 1 Отговор
    Деси Цонева? Или просто търсим поводи да пишем за някого, за да не го забравим, че все още мърда.

    13:05 22.10.2026

  • 12 мара

    10 1 Отговор
    вчера станах свидетел на жестоко убииство на гълъб от две свирепи котки, да даю интервю?

    13:07 22.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 DW смърди

    2 1 Отговор
    Кученцето не било бездомно, то живеело на улицата, но в къщичка!?
    И кой отговаря за това кученце?
    Кой му плаща ваксини и обезпаразитяване?
    Държавата се разпада пред очите ви, а вие се вайкате за едно куче!
    Убиват хора и все едно нищо не е станало, Милен Цветков е пример...

    Коментиран от #15

    13:44 22.10.2026

  • 15 Гургулица

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "DW смърди":

    А он защо е навън
    Когато тогава всички
    Бяха под карантина...а
    Офицер от Н.О.Щ. ..предупреди
    Ше се мре...☝

    13:51 22.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.