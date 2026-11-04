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Тита след смъртта на кучето Кнопа: Писна ми от агресията
  Тема: Известни личности

Тита след смъртта на кучето Кнопа: Писна ми от агресията

4 Ноември, 2026 07:40 594 15

  • тита-
  • кучето кнопа-
  • насилие над животни-
  • кръстова вада

Певицата настоя за справедливост и реални наказания след смъртта на 3-килограмовото йорки в столичния квартал „Кръстова вада“

Тита след смъртта на кучето Кнопа: Писна ми от агресията - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

„Писна ми от тази чудовищна агресия в България!“ – с тези думи певицата Тита реагира на смъртта на малкото йорки Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Тя публикува в Инстаграм остро послание срещу насилието над животни и настоя институциите да налагат реални наказания.

Кнопа е била 9-годишен йоркширски териер с тегло около 3 килограма. Кучето е загинало на 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. Според свидетелски разкази мъж го е ритнал с голяма сила. Случаят е бил заснет от охранителна камера, а по думите на очевидци животното е починало на място.

„Докъде стигнахме, щом някой е способен да отнеме живота на беззащитно животинче с един ритник?!“ – написа Тита. Тя определи случилото се не просто като жестокост, а като „пълна загуба на човечност“.

Певицата направи връзка между насилието над животни и риска от агресия към хора. „Днес жертвата е невинно животно. Утре може да е човек!“, заяви тя в публикацията си.

Тита след смъртта на кучето Кнопа: Писна ми от агресията

Мъжът по случая е бил задържан

Случаят предизвика обществено възмущение и протест на граждани и собственици на кучета пред дома на заподозрения. По информация, публикувана от Woman.bg, мъжът е бил идентифициран, след като се е укривал, а след това е задържан за извършване на необходимите действия. Той е бил с адвокат.

Разследването разглежда твърденията за нападението, като вината на задържания не е установена с влязла в сила присъда. В публикацията се посочва и друг случай, разказан от Таня Божкова, при който домашен померан е бил ударен два дни по-рано. Животното е оцеляло.

„Искам вече справедливост, реални наказания и край на безнаказаността!“, написа още Тита. Според нея жестокостта, която остава без последствия, води до ново насилие.

Източник: woman.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гюро

    4 0 Отговор
    За тита разбрах ма туто кво шъ каже

    09:33 04.11.2026

  • 2 раз

    4 0 Отговор
    Тита не рита.

    09:33 04.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Абе

    5 0 Отговор
    Малиййй, кви джуки.

    09:40 04.11.2026

  • 5 Хмм

    10 1 Отговор
    само кучетата имат право на агресия, хората могат да бъдат нахапани, дори убити ей така като се разхождат в парка, на кадрите кученцето е без каишка, а и собственикът е заел боксьорска поза

    09:42 04.11.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор
    До кога ще ни занимавате с тия глупости?!!
    Всеки 5ти българин живее в бедност. 70% преживяват от заплата до заплата - големия проблем е някакво "йорки". А никой не вижда наглите собственици които пускат животните си и не чистят след тях?! Никой не вижда увеличаващия се брой бездомни и неработещите институции! Айде бактън!
    Мнението ми за йоркитата и титите като мнението на Нетаняху за палестиците!!

    09:44 04.11.2026

  • 7 И на нас ни писна

    11 0 Отговор
    На всички ни писна от наглото, безотговорно и агресивно поведение на кучкарите.
    Кучета без повод, екскременти навсякъде, припикавания също. Нахапани и убити хора. Да спазват наредбите и да не тормозят останалите.

    09:46 04.11.2026

  • 8 Mарк

    8 0 Отговор
    Стига вече за тия кучета бе!

    Аз обичам животните и кучета също, но човека винаги трябва да е на първо място.
    А в момента виждам страшно изкривяване - кучетата стават по ценни от хората.

    Какво става тук бе? Това наше общество нормално ли е?

    09:56 04.11.2026

  • 9 Факт

    5 1 Отговор
    Всичко започна с пребивамнето на децата под колоните на Борисовата гербаджийска власт-тогава мълчахте!

    10:00 04.11.2026

  • 10 Тити

    1 0 Отговор
    Да си ........ Титката

    10:01 04.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Не харесвам

    1 0 Отговор
    коментари от селски пръчки.

    10:11 04.11.2026

  • 14 Българин

    0 0 Отговор
    Жестокостта над животни трябва да бъде наказвана с цялата строгост на закона.Иначе всичко ще продължава така когато няма безнаказност.

    10:23 04.11.2026

  • 15 прилича на убийството на футболиста

    0 0 Отговор
    с около 30 километра тичат един срещу друг . единия скача с коляно срещу другия . следователно го удря с около 60 километра в час в сърцето . най важна е първата помощ . но спрямо травмите . милен го реанимираха 2-3 часа , но травмите са били големи . онзи дето го разстреляха е бил от ранга на карамански . и карамански го убиха с патрони в лицето . но бизнесмена с афекта беше от дупница . те са си малко турско живеещи . преговарят си за бизнес и афект . има ходещи убиици с афекти . затвора ги чака .

    10:28 04.11.2026