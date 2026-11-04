Тита след смъртта на кучето Кнопа: Писна ми от агресията

„Писна ми от тази чудовищна агресия в България!“ – с тези думи певицата Тита реагира на смъртта на малкото йорки Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Тя публикува в Инстаграм остро послание срещу насилието над животни и настоя институциите да налагат реални наказания.

Кнопа е била 9-годишен йоркширски териер с тегло около 3 килограма. Кучето е загинало на 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. Според свидетелски разкази мъж го е ритнал с голяма сила. Случаят е бил заснет от охранителна камера, а по думите на очевидци животното е починало на място.

„Докъде стигнахме, щом някой е способен да отнеме живота на беззащитно животинче с един ритник?!“ – написа Тита. Тя определи случилото се не просто като жестокост, а като „пълна загуба на човечност“.

Певицата направи връзка между насилието над животни и риска от агресия към хора. „Днес жертвата е невинно животно. Утре може да е човек!“, заяви тя в публикацията си.

Мъжът по случая е бил задържан

Случаят предизвика обществено възмущение и протест на граждани и собственици на кучета пред дома на заподозрения. По информация, публикувана от Woman.bg, мъжът е бил идентифициран, след като се е укривал, а след това е задържан за извършване на необходимите действия. Той е бил с адвокат.

Разследването разглежда твърденията за нападението, като вината на задържания не е установена с влязла в сила присъда. В публикацията се посочва и друг случай, разказан от Таня Божкова, при който домашен померан е бил ударен два дни по-рано. Животното е оцеляло.

„Искам вече справедливост, реални наказания и край на безнаказаността!“, написа още Тита. Според нея жестокостта, която остава без последствия, води до ново насилие.

Източник: woman.bg