Тита след смъртта на кучето Кнопа: Писна ми от агресията

„Писна ми от тази чудовищна агресия в България!“ – с тези думи певицата Тита реагира на смъртта на малкото йорки Кнопа в столичния квартал „Кръстова вада“. Тя публикува в Инстаграм остро послание срещу насилието над животни и настоя институциите да налагат реални наказания.
Кнопа е била 9-годишен йоркширски териер с тегло около 3 килограма. Кучето е загинало на 1 ноември около 21:00 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. Според свидетелски разкази мъж го е ритнал с голяма сила. Случаят е бил заснет от охранителна камера, а по думите на очевидци животното е починало на място.
„Докъде стигнахме, щом някой е способен да отнеме живота на беззащитно животинче с един ритник?!“ – написа Тита. Тя определи случилото се не просто като жестокост, а като „пълна загуба на човечност“.
Певицата направи връзка между насилието над животни и риска от агресия към хора. „Днес жертвата е невинно животно. Утре може да е човек!“, заяви тя в публикацията си.
Мъжът по случая е бил задържан
Случаят предизвика обществено възмущение и протест на граждани и собственици на кучета пред дома на заподозрения. По информация, публикувана от Woman.bg, мъжът е бил идентифициран, след като се е укривал, а след това е задържан за извършване на необходимите действия. Той е бил с адвокат.
Разследването разглежда твърденията за нападението, като вината на задържания не е установена с влязла в сила присъда. В публикацията се посочва и друг случай, разказан от Таня Божкова, при който домашен померан е бил ударен два дни по-рано. Животното е оцеляло.
„Искам вече справедливост, реални наказания и край на безнаказаността!“, написа още Тита. Според нея жестокостта, която остава без последствия, води до ново насилие.
Източник: woman.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гюро
09:33 04.11.2026
2 раз
09:33 04.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Абе
09:40 04.11.2026
5 Хмм
09:42 04.11.2026
6 ДрайвингПлежър
Всеки 5ти българин живее в бедност. 70% преживяват от заплата до заплата - големия проблем е някакво "йорки". А никой не вижда наглите собственици които пускат животните си и не чистят след тях?! Никой не вижда увеличаващия се брой бездомни и неработещите институции! Айде бактън!
Мнението ми за йоркитата и титите като мнението на Нетаняху за палестиците!!
09:44 04.11.2026
7 И на нас ни писна
Кучета без повод, екскременти навсякъде, припикавания също. Нахапани и убити хора. Да спазват наредбите и да не тормозят останалите.
09:46 04.11.2026
8 Mарк
Аз обичам животните и кучета също, но човека винаги трябва да е на първо място.
А в момента виждам страшно изкривяване - кучетата стават по ценни от хората.
Какво става тук бе? Това наше общество нормално ли е?
09:56 04.11.2026
9 Факт
10:00 04.11.2026
10 Тити
10:01 04.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Не харесвам
10:11 04.11.2026
14 Българин
10:23 04.11.2026
15 прилича на убийството на футболиста
10:28 04.11.2026