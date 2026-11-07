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Къде обичат да ги галят кучетата и кои места да избягваме

Къде обичат да ги галят кучетата и кои места да избягваме

7 Ноември, 2026 09:37 977 12

  • куче-
  • галене-
  • учени

Специалисти обясняват как правилните докосвания могат да доставят удоволствие на домашния любимец и кои сигнали показват, че животното се чувства неудобно

Къде обичат да ги галят кучетата и кои места да избягваме - 1
Снимка: Shutterstock
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Галенето на кучето е един от най-естествените начини да покажем обичта си към него, но не всяко докосване му носи удоволствие. Оказва се, че някои части от тялото са особено подходящи за ласки, докато други могат да предизвикат напрежение и дори страх. Специалисти по поведение на животните обясняват, че най-важното е да се съобразяваме с индивидуалните предпочитания на домашния любимец, пише Cursorinfo, позовавайки се на ветеринарния портал PetMD.

Едно от любимите места на много кучета е областта зад ушите. Нежното почесване с върховете на пръстите често предизвиква видимо отпускане. Ако животното накланя глава към ръката или само подава ухото си, това обикновено е знак, че докосването му харесва.

Гърдите и страничната част на шията също са сред зоните, в които много кучета приемат ласките с удоволствие. При непознато животно е препоръчително контактът да започне с внимателно погалване под брадичката или по гърдите, вместо с протягане на ръка над главата му. Движенията трябва да бъдат бавни и спокойни, без дърпане на козината или внезапно хващане за нашийника.

Раменете и гърбът също могат да бъдат подходящи за галене. Специалистите препоръчват плавни движения по посока на растежа на козината, без силен натиск. Някои кучета харесват и леко почесване в основата на опашката, но при други тази зона е чувствителна и докосването може да предизвика раздразнение.

Противно на разпространеното схващане, погалването по главата невинаги е приятно за кучето. Особено при непознати хора ръката, която се спуска отгоре, може да бъде възприета като заплаха. Много животни не обичат и да бъдат докосвани по лапите, муцуната, опашката или корема.

Дори когато кучето легне по гръб и покаже корема си, това не означава непременно, че иска да бъде галено. В определени ситуации подобна поза може да бъде признак на несигурност или опит за избягване на конфликт.

Как да разберем дали кучето се наслаждава на ласките? Най-сигурният ориентир е езикът на тялото. Отпуснатата стойка, доброволното приближаване, притискането към ръката и желанието за продължаване на контакта са положителни сигнали. Ако животното се отдръпва, застива, обръща глава или показва признаци на напрежение, галенето трябва да бъде прекратено.

Специалистите препоръчват и лесен начин за проверка на предпочитанията на домашния любимец – след няколко секунди галене човек да спре и да изчака. Ако кучето само потърси нов контакт, вероятно желае ласките да продължат.

При среща с непознато куче е важно първо да се поиска разрешение от собственика, а след това да се даде възможност на животното само да реши дали иска да се приближи. Принудителните прегръдки и настойчивото докосване могат да предизвикат стрес дори при иначе дружелюбни кучета.

В крайна сметка доброто общуване с домашния любимец не зависи от това колко често го галим, а от способността ни да разпознаваме неговите сигнали и да уважаваме личното му пространство.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Промяната

    3 1 Отговор
    Питайте оня, дето е в ареста!

    09:40 07.11.2026

  • 2 Новичок

    3 2 Отговор
    "Погали го по-главата нека порасте...

    09:41 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Лама Кифла

    3 1 Отговор
    А котето ми къде да го галят ?

    Коментиран от #10

    10:00 07.11.2026

  • 9 Тъщата ходи вечер из къщи с секирче

    0 0 Отговор
    Дали таз статия ще ми помогне🤔

    10:01 07.11.2026

  • 10 Чула

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Лама Кифла":

    Ли си - Да се блъска като маче у дирег?
    Ей така се гали коте!

    10:19 07.11.2026

  • 11 Янчо

    0 2 Отговор
    Моето най-обича да го бия с вестник по главата !

    10:24 07.11.2026

  • 12 Много

    0 1 Отговор
    Са умни кучетата. Моето като го ритна и литне, където и да кацне, намира пътя към къщи.

    10:29 07.11.2026