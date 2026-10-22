Най-известните филми, пуснати в кината на 22 октомври

22 октомври е оставил следа в историята на киното с премиери, които обхващат няколко поколения зрители – от екшъна на Силвестър Сталоун до научнофантастичния епос на Дени Вилньов. Датите са за американското кинопоказване, защото международните премиери на филмите често са били различни.

Екшънът и хорърът от 1982 г.

На 22 октомври 1982 г. в кината излиза „Рамбо: Първа кръв“ – филмът, който превръща Джон Рамбо в един от най-разпознаваемите образи на американския екшън. Силвестър Сталоун играе ветеран от войната във Виетнам, въвлечен в преследване от местната полиция. В актьорския състав са още Брайън Денеки и Ричард Крена.

Същия ден е премиерата и на „Хелоуин III: Сезонът на вещицата“. Филмът се различава от останалите заглавия в поредицата, защото не продължава историята на Майкъл Майърс, а разказва самостоятелен сюжет за зловещи маски и опасен план, свързан с празника Хелоуин.

Филми от 90-те и началото на новия век

Спортната драма „Руди“ получава широко разпространение на 22 октомври 1993 г. Шон Остин изпълнява ролята на Даниел „Руди“ Рютигер – млад мъж, който се опитва да сбъдне мечтата си да играе американски футбол за университета „Нотр Дам“, въпреки съмненията в неговите възможности.

На 22 октомври 2004 г. излиза „Проклятието“ с участието на Сара Мишел Гелар. Американският римейк на японския хорър „Джу-Он“ оглавява северноамериканския боксофис в премиерния си уикенд с 39,1 милиона долара и впоследствие достига 187,3 милиона долара приходи в световен мащаб.

Хорърът отново заема централно място на тази дата през 2010 г. с „Паранормална активност 2“. Продължението разширява историята за свръхестествените явления, разказана чрез записи от охранителни камери и домашни видеокамери. Сред филмите с премиера същия ден е и „Отвъдното“ на Клинт Истууд, в който Мат Деймън играе човек, свързан с преживяванията на хора, докоснати от смъртта.

„Дюн“ и „Френският вестник“

През 2021 г. 22 октомври събира две различни, но силно очаквани заглавия. „Дюн“ на Дени Вилньов е мащабна екранизация по романа на Франк Хърбърт с Тимъти Шаламе, Ребека Фъргюсън, Оскар Айзък и Зендая. Историята проследява Пол Атреидски и семейството му на пустинната планета Аракис, известна с добива на най-ценния ресурс във вселената.

В същия ден по кината тръгва и „Френският вестник“ – филмът на Уес Андерсън с Бенисио дел Торо, Ейдриън Броуди, Тилда Суинтън, Франсис Макдорманд и Джефри Райт. Лентата е изградена като поредица от истории от последния брой на измислено американско списание, издавано във Франция.

„Исках да направя френски филм и имах идея да направя филм за „Ню Йоркър“, казва Уес Андерсън пред „Ню Йоркър“.

Така една календарна дата събира филми за войници, проклятия, спортни мечти, извънземни светове и журналисти – различни жанрове, които продължават да се връщат в зрителската памет дълго след премиерите си.

Източници: boxofficemojo.com, newyorker.com