Любимите ни праисторически герои Мани, Сид, Диего и останалата част от стадото се отправят към опасните и непознати територии на Изгубения свят в новия трейлър на дългоочаквания шести филм „Ледена епоха: Точка на кипене“. Disney представи и постер към шестия филм от анимационната поредица, чиято премиера е насрочена за 5 февруари 2027 г.
Кадрите загатват за приключение, в което праисторическото стадо ще се сблъска с динозаври и потоци от лава. Мани отново е озвучен от Рей Романо, Сид от Джон Легуизамо, Диего от Денис Лиъри, Ели от Куин Латифа, а Бък от Саймън Пег.
Сред познатите герои специално място заема катерицата Скрът, обсебена от жълъда си. В новия филм към него се присъединяват Бейби Скрът и огромният Джурасик Скрът. Трите образа са озвучени съответно от Крис Уедж, Кари Уолгрен и Ди Брадли Бейкър.
Към гласовия състав се включват още Ашли Парк като Зий, Джош Пек като Еди, Винсънт Тонг като Краш, Адам Дивайн като Джулиан и Коко Джоунс като Пийчис. Едуардо Франко озвучава Боди, а Джеймс Остин Джонсън влиза в ролята на Кларънс, господаря на кълновете.
Режисьор на „Ледена епоха: Точка на кипене“ е Джон С. Донкин, работил и по „Приключенията на Бък от „Ледена епоха“. Продуцент е Лори Форте, която стои зад „Ледена епоха“ и „Ледена епоха: Космически сблъсък“.
Филмът ще бъде пуснат ексклузивно по кината, а следващото голямо приключение на стадото ще започне с премиерата на 5 февруари 2027 г. Това бележи дългоочакваното завръщане на франчайза, чийто последен филм излезе през 2016 г.
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