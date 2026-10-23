Ново поколение продуценти преоткрива музиката на Нина Симон

Нина Симон никога не е била артист, който се побира в един жанр. Джаз, блус, соул, госпъл и класическа музика съжителстват в нейния каталог, а гласът ѝ остава един от най-разпознаваемите в историята на музиката. Сега осем от най-интересните имена на съвременната електронна сцена получават възможността да го поставят в изцяло нов контекст. Резултатът е „Verve Remixed // Nina Simone“ – компилация, която среща легендарните записи на певицата с хаус, електронни ритми и модерна клубна продукция.

Албумът събира всички ремикси, представени през 2026 г. като част от кампанията Year of Nina, посветена на музикалното наследство на Симон. Зад осемте нови версии стоят Solomun, Mochakk, HAAi, DESIREE, Antdot, dublon, Austin Millz и Supershy – артисти с различен подход към електронната музика, обединени от идеята да дадат нов живот на записи, създадени десетилетия по-рано.

Сред акцентите са „Take Care Of Business“ в прочита на Solomun, „See-Line Woman“ с характерния клубен почерк на бразилския продуцент Mochakk и „Four Women“, преработена от южноафриканската DJ и продуцент DESIREE. Всеки от тях подхожда към оригиналния материал по различен начин, но запазва най-важното – присъствието и изразителността на гласа на Нина Симон.

Заедно с премиерата на компилацията излиза и най-новият сингъл „I Put A Spell On You (Austin Millz Remix)“. Американският DJ, продуцент и автор Austin Millz вече има успешна история с музиката на Simone след своя ремикс на „Feeling Good“ от 2022 г. Сега той се връща към една от най-емблематичните ѝ песни, като съчетава драматичния оригинален вокал с хип-хоп влияния и съвременен клубен ритъм. Познатата композиция придобива нова енергия, без да губи напрежението и характера, които я превръщат в класика.

„Verve Remixed // Nina Simone“ продължава една от най-интересните инициативи в каталога на Verve Records. Стартирала през 2002 г., поредицата „Verve Remixed“ кани водещи електронни продуценти да работят с оригинални записи на джаз и соул легенди. През годините в нея попадат изпълнения на Ела Фицджералд, Били Холидей, Сара Вон, Дайна Уошингтън и други големи имена, чието творчество достига до нова публика чрез съвременната клубна култура.