Майли Сайръс оглави класацията за албуми за пръв път от повече от десетилетие

Американската певица Майли Сайръс оглави класацията Billboard 200 за първи път от повече от десетилетие. Новият ѝ албум „Bass Persuades“ дебютира директно на първото място с 61 000 еквивалентни албумни единици в САЩ.

Победата идва след оспорвана надпревара с кънтри певицата Ела Лангли. Нейният албум „Dandelion“ остава на второ място с малко под 61 000 единици, съобщава Billboard. На трета позиция е кънтри изпълнителят Райли Грийн с „That’s Just Me“ и 60 000 единици.

„Bass Persuades“ е шестият албум на Майли Сайръс, достигнал №1 в Billboard 200. За последно певицата оглави престижната американска класация през 2013 г. с „Bangerz“, албума, който беляза една от най-големите трансформации в кариерата ѝ.

Новият проект е и 16-ият албум на Майли Сайръс, достигнал Топ 10 на Billboard 200. През 2026 г. тя става третият изпълнител, който се завръща на върха след пауза от поне десет години. Преди нея това постигнаха певецът Бруно Марс с „The Romantic“ през март и рапърът A$AP Rocky с „Don’t Be Dumb“ през януари.

Певицата обяви „Bass Persuades“ в началото на септември, само няколко седмици преди премиерата му на 18 септември. За тази музикална ера изпълнителката използва артистично само първото си име, Майли.

„Музиката ни завладява. Усещаме я, пеем я, понякога танцуваме на нея, освобождаваме я и продължаваме напред. Тя е силна, уязвима, нежна и мощна“, написа Майли Сайръс при представянето на проекта.

Първият сингъл беше едноименната песен „Bass Persuades“, придружена от официален видеоклип.

Следващата голяма стъпка за американската поп звезда е рядко завръщане към концертните изяви. Майли Сайръс ще изнесе два концерта в Hollywood Bowl в Лос Анджелис на 16 и 18 октомври. Като специален гост ще се включи групата Model/Actriz, която участва и в „Bass Persuades“.

Докато Майли Сайръс оглавява албумната класация, Ела Лангли запазва лидерството в Billboard Hot 100. Песента ѝ „Choosin’ Texas“ прекарва 24-та седмица на първо място.

Седмица по-рано парчето подобри рекорда за най-много седмици начело на Hot 100, държан от коледния хит „All I Want for Christmas Is You“ на Марая Кери. „Choosin’ Texas“ поставя и рекорд в Digital Song Sales с 19 седмици на първа позиция.

В Топ 5 на Billboard 200 след Майли Сайръс, Ела Лангли и Райли Грийн се нареждат кънтри певецът Морган Уолън с „I’m the Problem“ на четвърто място и певицата Оливия Родриго с „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“ на пета позиция.

Следват Ноа Кахан с „The Great Divide“, Beabadoobee с „Pylon“, певицата Джене Айко с „Westside Whimsy“, рапърът Дрейк с „Iceman“ и отново Ноа Кахан с „Stick Season“.