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Година по-късно Тейлър Суифт пуска разширение на албума си The Life of a Showgirl с нови песни

Година по-късно Тейлър Суифт пуска разширение на албума си The Life of a Showgirl с нови песни

24 Септември, 2026 14:31 418 0

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Преди ден тя обяви издаването на нов сингъл - Patient Zero

Година по-късно Тейлър Суифт пуска разширение на албума си The Life of a Showgirl с нови песни - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тейлър Суифт обяви делукс версия на дванадесетия си студиен албум, озаглавена The Life of a Showgirl: The Encore. Тя ще включва четири нови песни, написани след историческия триумф на оригиналния албум преди година, предаде Ройтерс.

Специалното издание The Encore ще излезе на пазара този петък, съобщи поп звездата в публикация в Инстаграм, пише БТА.

The Life of a Showgirl се появи миналия октомври и подобри редица рекорди, като всяка една от общо 12-те песни в него успя да влезе в челната дванадесетица на престижната класация на „Билборд“ – „Хот 100“. Самата певица каза, че е написала новите парчета веднага след като Showgirl направи най-мащабния дебют в историята на съвременната музика, чупейки рекордите по продажби и онлайн стрийминг.

„Тогава отпътувах за Швеция, за да празнувам с Max Martin и Shellback - двамата ми основни партньори в този албум“, каза поп звездата в Инстаграм, цитирана от Ройтерс. „Всъщност просто искахме да спрем за миг, да се насладим на момента и да си дадем сметка колко сме благодарни за всичко. В сградата обаче имаше студио и ние направихме това, което винаги правим, когато ни връхлетят силни емоции - написахме още песни".

Делукс версията на Showgirl ще включва новия сингъл Patient Zero, за който певицата първо загатна, а преди два дни обяви официално, заедно с парчетата Cleveland!, Pink Clouding и Babylon.

Max Martin и Shellback са известни автори на песни, които са работили с Тейлър Суифт по няколко от нейните студийни албуми.

Изненадата на изпълнителката дойде броени дни след появата ѝ в хумористичен скеч по време на тазгодишните телевизионни награди „Еми“ - участие, което веднага убеди феновете ѝ, че тя подготвя нова музика. Пилотният сингъл от албума - The Fate of Ophelia - събра рекордните 92,5 милиона официални стриймвания в САЩ още през първата седмица от излизането си, сочат данните на компанията за музикални анализи Luminate.


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