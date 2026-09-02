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Рут Колева скочи на бившите продуценти на DARA

Рут Колева скочи на бившите продуценти на DARA

2 Септември, 2026 18:30 1 045 9

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  • продуценти-
  • вирджиния рекърдс

"Не е вашата победа! Победата е преди всичко на DARA.", заяви певицата

Рут Колева скочи на бившите продуценти на DARA - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певицата Рут Колева излезе с остра позиция в социалните мрежи във връзка с раздялата между поп изпълнителката DARA и продуцентската компания Virginia Records, като подчерта, че успехът на певицата на международния песенен конкурс не се дължи на досегашните ѝ издатели. По думите ѝ триумфът на песента "Bangaranga“ на "Евровизия 2026“ не е бил изграден, финансиран или продуциран от българския лейбъл, пише plovdiv24.bg.

Ето какво написа Рут:

"Е, честито на DARA.

И понеже покрай раздялата с Virginia Records отново започва едно удобно пренаписване на историята, нека си припомним какво реално се случи.

DARA спечели Евровизия 2026. Но тази победа НЕ БЕШЕ продуцирана, финансирана и изградена от Virginia Records.

Проектът зад "Bangaranga“, продукцията, таксата за участие и огромна част от риска зад българското участие бяха поети от K2ID Productions и Илиас Кокотос.

Ако във Virginia толкова много са вярвали в DARA през последните 10 години - защо не я изпратиха на Евровизия по-рано?

Защо не инвестираха в този шанс?

Защо не застанаха зад подобен международен проект години по-рано?

Защо трябваше чужд екип да поеме риска, да намери ресурсите, да построи проекта и да стигне до победата?

Защото след като DARA спечели, изведнъж беше доста лесно да се обикалят телевизионни студиа и да се говори за "нашата победа“.

Не може 10 години да имаш един от най-силните поп артисти в България и чак когато някой друг го заведе до върха на Европа, да се появиш за снимката със статуетката и да твърдиш, че е твоя заслуга.

Това не е "наша победа“ по подразбиране само защото артистът има договор с теб.

Победата е преди всичко на DARA.

И ако ще благодарим на хората, без които тази победа реално нямаше да се случи, името, което трябва да се казва много по-силно, е:

Илиас Кокотос и K2ID Productions.

Те повярваха достатъчно, за да рискуват.

Те направиха проекта.

Те помогнаха България изобщо да има този шанс.

Тази раздяла ясно показва какво се е случило. И какво Virginia са и не са направили за своя артист.

Така че поздравления, DARA.

Sky is the limit."

Източник: www.plovdiv24.bg


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тик-Ток

    13 2 Отговор
    Наркоманизирани кифли

    18:34 02.09.2026

  • 2 поКУРко

    7 2 Отговор
    Да ама Не! Даринка никой нямаше да е чувал за нея ако не беше лейбъла Вирджиния рекърдс. Аз лично не харесва къдравата Сю, но пък тази злобарка РУТ само бълва огън и жупел срещу нея понеже не може да се докопа до големия кокал и никъде не я въртят по радиостанции и музикални телевизии! Има си договор Даринка и те са били съгласни онези да я продуцират. Ако Вирджиния бяха казали НЕ нямаше да има такава песен и победа!

    Коментиран от #4

    18:40 02.09.2026

  • 3 Хихи

    6 0 Отговор
    Саня се наигра и изтърва кокала, но си го заслужава😅

    18:44 02.09.2026

  • 4 Върджин галактик

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "поКУРко":

    Всичките пИвици, Митю Пайнера и Саня Армутлиева ги държат значи. В бг е по-добре да си глух и сляп.

    Коментиран от #6

    18:45 02.09.2026

  • 5 Филип Киркороф

    0 0 Отговор
    Помогнах с к’вото можах, забравихте ли????

    19:09 02.09.2026

  • 6 Иво

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Върджин галактик":

    Станислава...

    19:14 02.09.2026

  • 7 МВР служител

    2 0 Отговор
    Спомням си как десет години "Вирджиния Рекърдс" продаваше касетки на "Графа" по възможно най - криминалния начин за един разпространител. От техния магазин си купих касетките на инкс и на деф лепърд. Ако тогава ги бяха осъдили за нарушение на авторските права, сега още щяха да имат да плащат милиони неустойка.

    19:15 02.09.2026

  • 8 Теме Рут

    0 0 Отговор
    Моя е победата... АЙ ми ЯЖти ТОпкити

    19:17 02.09.2026

  • 9 Соваж бейби

    1 0 Отговор
    Ами до сега не съм чула някой певец да стане известен сам така както си пее на терасата или в ром.махала като Дара и сам да си запише в къщи плочи ,CD,винаги има опашка в случая Virginia Records може още 10 места да е сменила после важното е кой е издал тази глупава песен .При всички случаи ще има сигания, следващия път наградата да се даде наистина на човек който заслужава истински артист не тази кифла.Хората повече няма да дават награда на България ако стане по голям цирк извън границата на държавата.

    19:18 02.09.2026