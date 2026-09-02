Рут Колева скочи на бившите продуценти на DARA

Певицата Рут Колева излезе с остра позиция в социалните мрежи във връзка с раздялата между поп изпълнителката DARA и продуцентската компания Virginia Records, като подчерта, че успехът на певицата на международния песенен конкурс не се дължи на досегашните ѝ издатели. По думите ѝ триумфът на песента "Bangaranga“ на "Евровизия 2026“ не е бил изграден, финансиран или продуциран от българския лейбъл, пише plovdiv24.bg.
"Е, честито на DARA.
И понеже покрай раздялата с Virginia Records отново започва едно удобно пренаписване на историята, нека си припомним какво реално се случи.
DARA спечели Евровизия 2026. Но тази победа НЕ БЕШЕ продуцирана, финансирана и изградена от Virginia Records.
Проектът зад "Bangaranga“, продукцията, таксата за участие и огромна част от риска зад българското участие бяха поети от K2ID Productions и Илиас Кокотос.
Ако във Virginia толкова много са вярвали в DARA през последните 10 години - защо не я изпратиха на Евровизия по-рано?
Защо не инвестираха в този шанс?
Защо не застанаха зад подобен международен проект години по-рано?
Защо трябваше чужд екип да поеме риска, да намери ресурсите, да построи проекта и да стигне до победата?
Защото след като DARA спечели, изведнъж беше доста лесно да се обикалят телевизионни студиа и да се говори за "нашата победа“.
Не може 10 години да имаш един от най-силните поп артисти в България и чак когато някой друг го заведе до върха на Европа, да се появиш за снимката със статуетката и да твърдиш, че е твоя заслуга.
Това не е "наша победа“ по подразбиране само защото артистът има договор с теб.
Победата е преди всичко на DARA.
И ако ще благодарим на хората, без които тази победа реално нямаше да се случи, името, което трябва да се казва много по-силно, е:
Илиас Кокотос и K2ID Productions.
Те повярваха достатъчно, за да рискуват.
Те направиха проекта.
Те помогнаха България изобщо да има този шанс.
Тази раздяла ясно показва какво се е случило. И какво Virginia са и не са направили за своя артист.
Така че поздравления, DARA.
Sky is the limit."
Източник: www.plovdiv24.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тик-Ток
18:34 02.09.2026
2 поКУРко
Коментиран от #4
18:40 02.09.2026
3 Хихи
18:44 02.09.2026
4 Върджин галактик
До коментар #2 от "поКУРко":Всичките пИвици, Митю Пайнера и Саня Армутлиева ги държат значи. В бг е по-добре да си глух и сляп.
Коментиран от #6
18:45 02.09.2026
5 Филип Киркороф
19:09 02.09.2026
6 Иво
До коментар #4 от "Върджин галактик":Станислава...
19:14 02.09.2026
7 МВР служител
19:15 02.09.2026
8 Теме Рут
19:17 02.09.2026
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