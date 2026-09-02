Рут Колева скочи на бившите продуценти на DARA

Певицата Рут Колева излезе с остра позиция в социалните мрежи във връзка с раздялата между поп изпълнителката DARA и продуцентската компания Virginia Records, като подчерта, че успехът на певицата на международния песенен конкурс не се дължи на досегашните ѝ издатели. По думите ѝ триумфът на песента "Bangaranga“ на "Евровизия 2026“ не е бил изграден, финансиран или продуциран от българския лейбъл, пише plovdiv24.bg.

"Е, честито на DARA.

И понеже покрай раздялата с Virginia Records отново започва едно удобно пренаписване на историята, нека си припомним какво реално се случи.

DARA спечели Евровизия 2026. Но тази победа НЕ БЕШЕ продуцирана, финансирана и изградена от Virginia Records.

Проектът зад "Bangaranga“, продукцията, таксата за участие и огромна част от риска зад българското участие бяха поети от K2ID Productions и Илиас Кокотос.

Ако във Virginia толкова много са вярвали в DARA през последните 10 години - защо не я изпратиха на Евровизия по-рано?

Защо не инвестираха в този шанс?

Защо не застанаха зад подобен международен проект години по-рано?

Защо трябваше чужд екип да поеме риска, да намери ресурсите, да построи проекта и да стигне до победата?

Защото след като DARA спечели, изведнъж беше доста лесно да се обикалят телевизионни студиа и да се говори за "нашата победа“.

Не може 10 години да имаш един от най-силните поп артисти в България и чак когато някой друг го заведе до върха на Европа, да се появиш за снимката със статуетката и да твърдиш, че е твоя заслуга.

Това не е "наша победа“ по подразбиране само защото артистът има договор с теб.

Победата е преди всичко на DARA.

И ако ще благодарим на хората, без които тази победа реално нямаше да се случи, името, което трябва да се казва много по-силно, е:

Илиас Кокотос и K2ID Productions.

Те повярваха достатъчно, за да рискуват.

Те направиха проекта.

Те помогнаха България изобщо да има този шанс.

Тази раздяла ясно показва какво се е случило. И какво Virginia са и не са направили за своя артист.

Така че поздравления, DARA.

Sky is the limit."