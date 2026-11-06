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Гласът, който превръща арените в ритуал: Florence + The Machine с нов live албум

Гласът, който превръща арените в ритуал: Florence + The Machine с нов live албум

6 Ноември, 2026 15:13 404 0

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Изданието събира 22 изпълнения от едноименното турне през 2026 г.

Гласът, който превръща арените в ритуал: Florence + The Machine с нов live албум - 1
Снимка: ANIMATO MUSIC / UNIVERSAL MUSIC
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Florence Welch никога не е била от артистите, които просто излизат на сцената и изпълняват песните си. Нейните концерти са смесица от театър, рок музика и почти ритуално преживяване, в което хиляди непознати пеят, танцуват и преживяват емоциите заедно. Именно тази енергия стои в основата на „Everybody Scream Tour Live“ – новия концертен албум на Florence + The Machine, който излиза днес, 6 ноември. Изданието събира 22 изпълнения от едноименното турне през 2026 г., а като първи акцент беше представена концертната версия на „Which Witch“.

След разпродадени концерти в Северна Америка, Великобритания и Европа Florence + The Machine пренасят атмосферата на турнето в запис, който проследява различните периоди от кариерата на групата. От ранните „Dog Days Are Over“ и „Cosmic Love“ до „Shake It Out“, „King“ и най-новите композиции от „Everybody Scream“, албумът показва как музиката на Florence Welch се променя през годините, без да губи силното си емоционално въздействие.

Турнето, което започна през февруари 2026 г., се превърна в едно от най-коментираните концертни събития на годината. В САЩ групата разпродаде нюйоркските Madison Square Garden и Barclays Center, както и две поредни вечери в Kia Forum в Лос Анджелис. Вместо да разчита на грандиозни визуални ефекти, продукцията поставя в центъра гласа на Florence, музикантите и четири танцьорки, наречени Witch Choir, чиито хореографии превръщат сцената в пространство, вдъхновено от древни ритуали, фолклорни символи и мистични образи.

Публиката също е неизменна част от спектакъла. По време на концертите Welch често слиза сред феновете, пее непосредствено до тях и ги приканва да се включат в изпълненията. В рецензията си за концерта в Чикаго Chicago Sun-Times определя преживяването като едно от най-силно пречистващите музикални събития на годината. NME от своя страна откроява необичайната непосредственост на турнето, в което суровата човешка емоция остава по-важна от сценичния спектакъл.

Това е първият концертен албум на групата, който документира цяло турне, макар Florence + The Machine вече да имат няколко забележителни концертни издания. Сред тях е „Symphony of Lungs – BBC Proms at the Royal Albert Hall“ от 2025 г., в който песните от дебютния „Lungs“ са представени с оркестрови аранжименти. Новият проект обаче улавя съвсем различна страна на групата – динамиката на големите сцени, спонтанността на изпълненията и непосредствената връзка с хиляди почитатели.


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