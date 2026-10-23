Черен пипер в пералнята помага за тъмните дрехи

Кухненският черен пипер има необичайна роля в един популярен домашен трик за пране. Идеята е малко количество фино смлян пипер да се добави директно в барабана заедно с дрехите, най-вече при тъмно пране. Според описанието на метода фините частици трябва да помогнат за премахването на остатъци от перилен препарат, които могат да направят тъканите да изглеждат сивкави и избелели.

Препоръката е прането да се извършва на по-ниска температура. Методът се свързва предимно с черни и тъмни дрехи, тъй като частиците могат да останат видими върху бели и светли материи. При прекаляване с количеството пипер съществува и риск прашинки да се задържат в гънките на дрехите или по гуменото уплътнение на пералнята.

Остатъците от препарат са реален проблем

По тъмните дрехи често се появяват светли следи, когато препаратът не се разтвори или изплакне напълно. Това може да се случи при прекомерно дозиране, претоварване на барабана или използване на прахообразен препарат при неподходяща температура. Производителите на перални машини препоръчват да се спазва дозата от опаковката, да не се препълва машината и да се избира програма според указанията за конкретната материя.

Поддържането на тъмните дрехи обикновено включва пране със студена или хладка вода, обръщане на дрехите с лицевата страна навътре и използване на препарат, предназначен за цветни тъкани. Тези мерки са сред стандартните препоръки за ограничаване на избледняването.

Трикът не е безспорен

Черният пипер не е съставка, предназначена за пране, а доказателствата, че запазва цветовете, са ограничени. Експерт по почистване, цитиран от The Kitchn, определя метода като съмнителен и предупреждава, че абразивното действие може да натовари влакната и да създаде допълнително почистване в барабана и по дрехите.

Затова домашният подход по-скоро трябва да се разглежда като непотвърден експеримент, а не като заместител на правилното дозиране на перилния препарат. При видими остатъци по дрехите по-сигурният вариант е да се намали количеството препарат, да се избере подходяща програма или да се включи допълнително изплакване.

Източници: plovdiv24.bg, thekitchn.com, whirlpool.com