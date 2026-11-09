Тъканите, които не трябва да се перат с гореща вода

Една и съща програма на пералнята може да освежи памучна тениска, но да съсипе вълнен пуловер или копринена риза. Горещата вода не е универсален начин за по-добро изпиране, а при някои тъкани ускорява свиването, избледняването и деформацията.

Най-важното правило е етикетът на конкретната дреха да има предимство пред общите препоръки. Ако липсва етикет или указанията са неясни, по-безопасният избор е студена вода, щадяща програма и сушене на въздух.

Вълна, кашмир и плетива

Вълната е сред материите, които най-лесно се повреждат от комбинацията между топлина, вода и силно въртене. Влакната могат да се свият, да се сплъстят и да променят формата си. Същото важи за кашмира и много плетива.

Американският институт за почистване препоръчва при съмнение да се избере студено пране. При ръчно пране дрехата не трябва да се търка или изстисква усукващо. След изплакване излишната вода се отстранява с леко притискане в хавлия, а плетивото се оставя да съхне в хоризонтално положение.

Коприна, сатен и вискоза

Коприната е чувствителна към прекомерна топлина. Горещата вода може да доведе до свиване, загуба на блясъка и отслабване на влакната. Ако етикетът позволява пране, обичайният по-щадящ вариант е студена вода, деликатен цикъл или ръчно пране с препарат за фини материи. Коприната не бива да се изстисква и обикновено се суши без пряка слънчева светлина.

Вискозата и районът също се перат по-внимателно, най-често със студена вода. Топлината и силното механично действие могат да променят размера и формата на дрехата. Дантелата и сатенът не са непременно изработени от една и съща влакнеста основа, но се третират като деликатни материи, когато това е указано на етикета.

Еластан, спортни дрехи и бански

Еластанът, познат и като спандекс, губи по-бързо еластичността си при често излагане на висока температура. Затова спортните дрехи, клиновете, бельото и банските, които съдържат такива влакна, обикновено се перат със студена вода и се сушат на въздух, далеч от силна топлина.

„Студената вода често е по-щадящият избор, защото е по-малко вероятно да причини разтичане на боите, свиване на влакната или разрушаване на еластичните материали“, казва Ноа Пинсъно, анализатор в лабораторията за грижа и почистване на дома към Good Housekeeping Institute.

Цветове и дънков плат

Горещото пране не е подходящо и за много ярки или тъмни дрехи. Високата температура може да ускори избледняването и отделянето на боя, особено при нови изделия. Дънковият плат също се запазва по-добре при студено пране, което ограничава загубата на цвят и риска от свиване.

Памукът и ленът обикновено понасят по-висока температура по-добре от вълната и коприната. Това обаче не означава, че всяка памучна или ленена дреха трябва да се пере горещо. За всички материи водещи остават символите на етикета и максималната температура, посочена от производителя.

Източници: goodhousekeeping.com