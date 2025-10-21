Подготовка за зимата: Как да изперем зимните якета без проблеми

Краят на октомври вече е тук, дните вече са осезаемо студени и дойде моментът да извадим от гардероба зимните якета. Но преди да ги облечем, те често имат нужда от освежаване след дългото лято в шкафа. Прането им обаче може да бъде истинско предизвикателство — особено когато става дума за пухени модели или високотехнологични материи.

Ето как да се погрижим правилно за любимото си зимно яке, без да го повредим.

Винаги започнете от етикета

Първото правило е и най-важното — прочетете инструкциите на етикета. Там са посочени препоръчителните температури, видът пране и дали артикулът изобщо може да се пере в пералня. Някои якета, особено с естествен пух или специално покритие, изискват химическо почистване.

Пухени якета

Пухените якета са топли, леки и удобни, но и деликатни. Ето как да ги изперем преди зимата:

Температурата на пране не трябва да надвишава 30°C.

Използвайте неутрален течен препарат без избелващи съставки.

Избягвайте омекотители — те могат да нарушат структурата на перата.

След прането пуснете сушилнята на ниска температура, като добавите 2–3 тенис топки – те ще помогнат пухът да не се слепи и да възвърне обема си.

Ако нямате сушилня, изсушете якето хоризонтално върху кърпа и периодично го разтръсквайте.

Синтетични материи

Якета от полиестер, найлон или софтшел могат да се перат по-лесно, но също имат своите правила:

Изберете нежен режим и хладка вода (до 40°C).

Затворете всички ципове, копчета и велкро ленти, за да избегнете закачане.

Изплакнете добре, за да не останат следи от препарат.

Изсушете на закачалка, далеч от директна слънчева светлина и източници на топлина.

Какво да правим с водоустойчивите якета?

Ако якето ви е водоустойчиво, след всяко пране то губи част от защитния си слой. За да го възстановите, използвайте спрей или специален препарат за импрегниране. Продуктите се намират в повечето спортни и туристически магазини. Така ще гарантирате, че материята ще продължи да отблъсква дъжд и сняг.

Какво да не правите

Не търкайте петна агресивно , особено при пухени якета – може да разкъсате вътрешната подплата.

Не използвайте прах за пране – гранулите често се задържат между слоевете.

Не сушете върху радиатор или сешоар – високата температура може да повреди плата.

Преди да приберете якето след сезона, винаги го почиствайте напълно и го съхранявайте на закачалка, а не сгънато. Това ще предотврати деформации и запазва формата на подплатата.

Правилното пране на зимните якета не изисква специални умения — само внимание към детайлите. Ако се грижите за тях както трябва, ще ви служат години наред, без да изгубят нито топлината си, нито външния си вид.