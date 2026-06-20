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Колко често трябва да перем хавлиите за баня? В мрежата избухна спор

Колко често трябва да перем хавлиите за баня? В мрежата избухна спор

20 Юни, 2026 19:49 584 7

  • хавлиени кърпи-
  • кърпи-
  • хавлия-
  • пране-
  • хигиена-
  • честота

Учените решиха да дадат отговор на този въпрос

Колко често трябва да перем хавлиите за баня? В мрежата избухна спор - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Любопитен въпрос: Колко често трябва да се перат хавлиените кърпи за баня?

Въпросът отново предизвика оживени дискусии в социалните мрежи, след като експерти по почистване заявиха, че кърпите за баня трябва да се перат значително по-често, отколкото повечето хора предполагат.

Според специалистите една кърпа за баня не бива да се използва повече от три пъти, преди да бъде изпрана. Това важи дори когато тя е окачена правилно и е изсъхнала напълно между отделните употреби.

Експертите обясняват, че дори след старателно къпане човешкото тяло продължава да отделя микроскопични кожни клетки, телесни мазнини и различни микроорганизми, които се натрупват в тъканта. В комбинация с влагата това създава благоприятна среда за развитието на бактерии и плесени.

„Кърпите задържат влага и могат да се превърнат в среда за размножаване на бактерии и мухъл, дори когато не изглеждат или не миришат като замърсени“, обяснява Саша Дън, основател и изпълнителен директор на компанията за почистващи продукти Common Good.

Още по-строги са препоръките за кърпите за ръце. Според специалистите те трябва да се перат поне веднъж на два дни, тъй като се използват многократно от различни хора и са изложени на по-чест контакт с микроби.

Препоръките предизвикаха противоречиви реакции онлайн. Много потребители признават, че перат кърпите си веднъж седмично или дори по-рядко и не смятат за необходимо да пускат допълнителни перални само заради тях.

Според експертите обаче проблемът не е само във видимото замърсяване. Ако кърпата остава влажна за дълго време, в нея се натрупват кожни клетки, мазнини и остатъчна вода, което създава идеални условия за размножаване на микроорганизми и появата на неприятни миризми.

Решел Баланзат, основател на почистващата компания Juliette, посочва, че честотата на пране трябва да бъде още по-висока при хора, които спортуват активно, потят се повече или страдат от алергии и чувствителна кожа.

„Потта, бактериите и микроорганизмите от фитнес залите лесно се задържат в тъканта“, отбелязва тя.

Подобно мнение изразява и микробиологът д-р Филип Тиерно от Нюйоркския университет. Още през 2017 г. той заяви, че влажната кърпа представлява среда, в която микроорганизмите продължават да се развиват. Според него рискът е по-висок, когато една кърпа се използва от повече от един човек, тъй като така могат да се пренасят бактерии, към които кожата не е привикнала.

Лекари от медицинския център Houston Methodist също препоръчват пране след максимум три употреби, като подчертават, че някои бактерии могат да оцелеят върху текстилните влакна в продължение на седмици.

Допълнителни данни идват от японско изследване, публикувано през 2023 г. в списание Scientific Reports. Учените установяват, че дори редовно изпирани кърпи постепенно натрупват бактериални колонии във вътрешността на влакната, които трудно се отстраняват при стандартно домашно пране.

Изследователите откриват различни видове бактерии от околната среда, които не произхождат директно от човешката кожа. Макар повечето от тях да не представляват сериозен риск за здравето, те могат да направят кърпите по-груби, по-малко меки и да причинят неприятна миризма след няколко месеца употреба.

Специалистите съветват кърпите да се перат с гореща вода, а при наличие на неприятна миризма към прането да се добавя чаша бял оцет, който помага за премахването на натрупаните бактерии и освежава тъканите.


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  • 1 Анита ескорт топмодел счетоводство русия

    0 0 Отговор
    В хостела където работя на централна гара минимум всеки ден. Доста клиенти минават от ромски произход включително роми.

    19:53 20.06.2026

  • 2 Колко често ?

    1 0 Отговор
    Вземаш душ или вана и отива за пране !

    Коментиран от #3, #6

    19:55 20.06.2026

  • 3 Начи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Колко често ?":

    Един път седмично или месечно?

    20:14 20.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Сила

    1 0 Отговор
    За Коледа и за Великден ....

    20:24 20.06.2026

  • 6 Сила

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Колко често ?":

    Е то значи целия ти живот да мине в пране на хавлии ....!!?
    Освен ако нямаш прислуга у дома ...

    20:25 20.06.2026

  • 7 Ами сега?

    0 0 Отговор
    За хавлиите и къпите разбрахме, но защо никой не казва колко пъти трябва да си перем парите? Не, че аз имам много пари за пране, но жена ми ги пере при всяко пране на мои дрехи защото никога не проверява какво е съдържанието на джобовете. Та, мисля си, при такова често пране дали няма накрая да се окажем нарушители на финансовите закони.

    20:28 20.06.2026