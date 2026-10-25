Първата домашна микровълнова фурна излиза през 1955 г

През 1955 г. кухнята получава уред, който изглежда по-скоро като технология от лаборатория, отколкото като обикновена печка. На 25 октомври американската компания Tappan представя първата микровълнова фурна, разработена специално за домашна употреба. Моделът е създаден в сътрудничество с Raytheon и носи името RL-1.

Уредът не прилича на днешната компактна фурна, която се поставя върху кухненския плот. RL-1 е голяма конструкция за вграждане или монтаж над печката и работи с напрежение 220 волта. Цената също е впечатляваща за времето си – 1295 долара. Националният музей на американската история посочва, че през първата година са произведени едва 34 броя, а високата цена и неяснотата за потребителите как да използват новата технология ограничават продажбите.

От радарите до семейната кухня

Микровълновото готвене започва като странично приложение на военната радарна техника. Инженерът на Raytheon Пърси Спенсър работи с магнетрони – електронни устройства, които генерират микровълни за радарни системи. При експеримент той забелязва, че шоколадово блокче в джоба му се е разтопило. Следват опити с пуканки и яйце, които показват, че енергията на микровълните може да нагрява храната.

Raytheon създава първата търговска фурна Radarange през 1947 г. Тя е огромна, тежи стотици килограми и е предназначена за ресторанти и промишлени кухни. Следващата стъпка е технологията да бъде свита до размер, подходящ за дома, а Tappan получава лиценз да разработи потребителски модел.

Скъп експеримент, превърнал се в ежедневие

„Електронното готвене предлага нова гъвкавост при домашните ястия“, казва президентът на Tappan Алън П. Тапан в публикация от ноември 1955 г.

Ранната реклама представя фурната като средство за бързо приготвяне на месо, зеленчуци, сосове и топли закуски. Според описанията от онова време петкилограмово печено можело да бъде приготвено за около 30 минути, а храната можела да се затопля директно в сервиращ съд.

Технологията обаче остава далеч от масовия пазар. Производството на RL-1 продължава до 1964 г., но моделът така и не се превръща в обичаен уред за американските домакинства. Промяната идва с по-малките и по-евтини фурни. През 1967 г. Amana представя модел за кухненски плот на цена от 495 долара, а през 1976 г. нова микровълнова фурна в САЩ вече струва под 300 долара.

Така уредът, започнал като скъпа демонстрация на радарна технология, постепенно се превръща в част от всекидневието. До 2000 г. микровълнови фурни има в около 90 процента от американските домакинства.

Източници: americanhistory.si.edu, spectrum.ieee.org, oregonnews.uoregon.edu