Преди половин век името Microsoft получава официално признание в щата Ню Мексико. На 26 ноември 1976 г. Бил Гейтс и Пол Алън регистрират Microsoft като търговско наименование в службата на държавния секретар на щата. Федералната регистрация на марката в САЩ е извършена през 1982 г.

От Micro-Soft до Microsoft

Гейтс и Алън създават компанията през 1975 г. в Албъкърки, след като разработват програмата Altair BASIC за Altair 8800. Компютърът е един от ранните модели, които насочват вниманието към възможността персоналните машини да се използват не само от специалисти, но и от любители.

Първоначално името е изписвано като „Micro-Soft“ — съчетание от „microcomputer“ и „software“. Впоследствие тирето отпада и се налага едносъставното Microsoft. Именно това име е регистрирано в Ню Мексико през ноември 1976 г.

По това време компанията все още е малък бизнес, свързан основно с разработката и лицензирането на софтуер за ранните микрокомпютри. Пол Алън напуска MITS през същия месец, за да се присъедини към Microsoft на пълен работен ден.

Преди Windows и Office

Първият продукт на Microsoft е интерпретаторът Altair BASIC — програма, която позволява на потребителите да пишат и изпълняват код на Altair 8800. Според Асошиейтед прес Гейтс и Алън започват работа по софтуера, след като прочитат статия за Altair 8800 в януарския брой на списание Popular Electronics от 1975 г.

По-късно Гейтс обобщава амбицията на двамата като визия за „компютър на всяко бюро и във всеки дом“. Тогава това е смела идея, тъй като персоналните компютри все още са скъпи, ограничени като възможности и най-често предназначени за ентусиасти.

През 1979 г. Microsoft се премества от Албъкърки в Белвю, щата Вашингтон. Компанията се превръща във федерално регистрирана търговска марка в САЩ през 1982 г. с регистрация номер 1 200 236, обхващаща компютърни програми и услуги по компютърно програмиране.

Следват MS-DOS, партньорството с IBM, Windows и Office — продукти, които превръщат малката софтуерна компания на Гейтс и Алън в една от най-влиятелните технологични корпорации в света. Но правната следа към тази история започва с едно име, вписано в Ню Мексико на 26 ноември 1976 г.

Източници: latimes.com, apnews.com