Първи боксов турнир с хуманоидни роботи в Сингапур

В Сингапур се проведе първият по рода си боксов турнир с хуманоидни роботи. Механичните бойци са били управлявани от хора, които са насочвали движенията и ударите им.

Състезанието е било разделено в две категории. В леката са участвали роботи с височина 1,32 метра и тегло 35 килограма. В тежката категория са се състезавали машини с ръст 1,73 метра и тегло 75 килограма.

Двубоите са показали как бързината, силата и реакциите на хуманоидните роботи могат да бъдат проверени в реална ситуация. Според организаторите битките са поле за изпитание на възможностите на машините, а не само форма на забавление.

Тест за бъдещото приложение на роботите

„Това всъщност може да се разглежда като стрес тест. В момента на пазара има много хуманоидни роботи и всички те са сравнително ново явление за хората. Не е ясно кой модел в какъв аспект се справя по-добре“, каза изпълнителният директор и основател на KATENA Антонио Гай.

По думите му бързите движения и силата, необходими по време на двубоите, могат да бъдат важни и при бъдещото внедряване на хуманоидни роботи.

Инструкторът по бойни изкуства Лукас Лизър определи човешкото управление като един от най-интересните елементи на състезанието. Според него то внася грешки и непредвидимост, защото при неправилен удар роботът може веднага да получи контраудар.

Лека повреда и смесени реакции

„Така се появяват онзи хаос, грешките и драмата, присъщи на нас, хората, тъй като не сме съвършени“, поясни Лукас Лизър.

Един от роботите е претърпял лека повреда по време на турнира. За част от зрителите това е естествен резултат от подобно изпитание, но други са реагирали с притеснение за посоката, в която се развива технологията.

„Знам, че това е само началото. Един от роботите претърпя лека повреда, което е напълно нормално за такова подобно събитие. Това е първата от много бъдещи срещи с роботи“, каза посетителката Шантел Крейтън.

Събитието в Сингапур е част от разрастваща се международна поредица от състезания с хуманоидни роботи. Подобни турнири вече се планират и в други големи градове по света.

Източници: nova.bg