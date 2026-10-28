Бил Гейтс на 71: животът зад Microsoft и милиардите

На 71 години Бил Гейтс остава едно от най-разпознаваемите имена в света на технологиите. Роден е на 28 октомври 1955 г. в Сиатъл като Уилям Хенри Гейтс III, а интересът му към компютрите започва още на 13-годишна възраст. По-късно постъпва в Харвардския университет, но напуска, за да се заеме с компанията, която ще промени личните компютри.

През 1975 г. Гейтс и неговият приятел от детството Пол Алън основават Microsoft. Компанията първоначално разработва софтуер за ранните персонални компютри, а по-късно операционните системи MS-DOS и Windows се превръщат в основа за масовото разпространение на компютрите. Гейтс е главен изпълнителен директор на Microsoft до 2000 г., а през 2008 г. прекратява работата си на пълен работен ден в дружеството.

От Microsoft към филантропията

През 2000 г. Бил и Мелинда Френч Гейтс създават фондация, която днес носи името Gates Foundation. Тя насочва средства към ваксини, борбата с инфекциозни заболявания, майчиното и детското здраве, образованието и икономическата мобилност.

През първите си 25 години фондацията е изразходвала около 100 милиарда долара. Тя участва и в създаването на Гави – международния алианс за ваксини, както и на Глобалния фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. Подкрепата от фондацията е част от по-широките усилия, свързвани със значителното намаляване на детската смъртност от предотвратими причини.

„Работата на фондацията беше много по-въздействаща, отколкото очаквах“, казва Гейтс пред Асошиейтед прес, определяйки филантропията като своята „втора и последна кариера“.

Планът за 2045 г.

През 2025 г. Гейтс обявява, че ще дари почти цялото си оставащо състояние на фондацията. Според Асошиейтед прес днешната оценка на планираното дарение е около 107 милиарда долара. Фондацията трябва да прекрати дейността си на 31 декември 2045 г., като дотогава ще увеличи разходите си за глобално здравеопазване и развитие.

Гейтс е и един от основателите на Giving Pledge – инициатива, създадена през 2010 г. заедно с Мелинда Френч Гейтс и Уорън Бъфет. Участниците поемат публичен ангажимент да дарят повече от половината от богатството си за благотворителни цели.

Семейството и публичният образ

Гейтс има три деца и две внучета. Бракът му с Мелинда Френч Гейтс, сключен през 1994 г., приключва с развод през 2021 г. През 2024 г. тя напуска фондацията, за да продължи собствената си благотворителна работа.

През юни 2026 г. Гейтс дава показания пред комисия на Камарата на представителите на САЩ за контактите си с Джефри Епстийн. Той заявява, че срещите са били „тежка грешка в преценката“, отрича да е извършвал нарушение и казва, че никога не е посещавал частния остров или други имоти на Епстийн.

Днес Гейтс продължава да работи по теми като климатични технологии, чиста енергия, здравеопазване и изкуствен интелект. Историята му започва с компютър в училищна стая, минава през създаването на Microsoft и стига до опит да бъде пренасочено почти цяло технологично състояние към проблеми, които засягат милиони хора.

Източници: apnews.com, kq2.com