16-годишна японка спря да се храни след 18 дни в ареста и почина

Шестнадесетгодишната Руна е прекарала 18 дни в полицейска килия в Япония, спряла е да се храни нормално по време на задържането и е починала пет месеца след освобождаването си, тежаща около 20 килограма. Майка ѝ Йоко съди полицията на префектура Хиого, като твърди, че арестът и задържането са били незаконни и са довели до смъртта на дъщеря ѝ.

Делото е свързано с обвинение, че Руна е нападнала обитател на дома за хора със специални потребности, управляван от майка ѝ. Полицията я задържа на 17 юни 2025 г. – около четири месеца след предполагаемия инцидент. Руна отрича да е извършила нарушение и никога не е била официално обвинена.

Йоко обяснява, че дъщеря ѝ се е опитала да попречи на възбуден обитател да ухапе други хора, като поставила ръка около брадичката му. Полицията не е предоставила подробности за сигнала, а конкретните твърдения по случая не са потвърдени независимо.

„Искам да видя майка си“

В продължение на 18 дни на Руна не е било позволено да се среща с майка си. Забраната е поискана от прокуратурата и одобрена от съд с мотива, че Йоко, като собственик на дома, може да повлияе на доказателствата.

В бележник, даден на момичето по време на задържането, тя многократно е писала, че иска да се прибере. „Моля ви, умолявам ви. Искам да видя майка си“, гласи една от бележките, видени от CNN.

Адвокатът Йошихиро Мукай разказва, че по време на срещите им Руна била силно тревожна и непрекъснато питала какво ще се случи с нея. По думите му подробностите за преживяното от момичето в ареста са ограничени.

Йоко твърди, че чрез адвоката е научила, че дъщеря ѝ почти не се храни, но властите са отказали да ѝ предоставят пълни данни за храненето. В нощта преди освобождаването Руна се е срутила и е била откарана в болница.

„Толкова съжалявам за Руна, че не успях сама да я защитя“, казва майка ѝ. По думите ѝ след освобождаването момичето било толкова отслабнало, че се наложило да бъде пренесено до автомобила.

Иск за 109 милиона йени

След излизането от ареста Руна е диагностицирана с посттравматично стресово разстройство. Теглото ѝ продължава да намалява и пет месеца по-късно достига около 20 килограма – приблизително колкото тежи средно шестгодишно дете.

Майката иска 109 милиона йени обезщетение. Тя настоява полицията и прокуратурата да поемат отговорност за начина, по който са се отнесли към дъщеря ѝ, и да изяснят фактите в съда.

Полицията на префектура Хиого отказва да коментира конкретния случай. Говорител заявява, че въпросът е предмет на висящо дело за държавна компенсация и позицията на префектурата ще бъде представена в съда.

Въпроси за задържането на непълнолетни

Случаят отново насочва внимание към практиката в Япония, известна от критиците като „правосъдие със заложници“ – продължително задържане на заподозрени без повдигнато обвинение.

Според данни на японското правителство през 2024 г. са били задържани над 6000 заподозрени под 20-годишна възраст. Около 4000 от тях са останали задържани повече от 15 дни.

Законът за непълнолетните предвижда те да бъдат задържани само когато това е „неизбежно“. Адвокатът Мегуми Вада посочва, че понятието не е ясно определено и оставя широко поле за тълкуване от властите.

Адвокатът Микио Уехара определя смъртта на Руна като „изключително трагична“ и казва, че има сериозни съмнения дали задържането ѝ е било необходимо. Японското министерство на правосъдието отхвърля обвиненията, че страната прилага система на „правосъдие със заложници“, и заявява, че правата на заподозрените се вземат предвид.

Източници: cnn.com