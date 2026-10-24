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Владо Карамазов разкри как се разпознават предателите в "Traitors: Игра на предатели"
  Тема: Известни личности

Владо Карамазов разкри как се разпознават предателите в "Traitors: Игра на предатели"

24 Октомври, 2026 17:27 447 9

  • владо карамазов-
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Водещият на „Трейтърс“ загатна за по-заплетен втори сезон, заснет в „Евксиноград“ и край Черно море

Владо Карамазов разкри как се разпознават предателите в "Traitors: Игра на предатели" - 1
Снимка: bTV
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Да си предател, трябва спокойствие и хладнокръвие“, заяви Владо Карамазов за втория сезон на „Traitors: Игра на предатели“. В интервю за „Тази събота“ по bTV водещият разказа, че част от участниците, получили ролята на предатели, са се откроили още преди началото на играта.

По думите му притеснението им се е виждало още по време на предварителните интервюта. „Нашите предатели се оформиха при нашите интервюта малко преди играта да започне. Там се вижда тяхното притеснение. Предателите се откроиха, бяха категорични“, каза Карамазов.

Водещият очаква вторият сезон да надгради първия с повече загадки и по-сложно развитие на историята. Според него самите участници не са осъзнавали колко убедително могат да заблуждават останалите.

„В „Трейтърс“ е важно как историята започва да се разплита и как се нарежда. Сега историята е по-заплетена и затова ще е по-интересно. Участниците не подозират колко са добри в това да заблуждават хората, ако са предатели. Те го направиха по възможно най-добрия начин. Това беше и изненада за нас, екипа“, заяви водещият.

Владо Карамазов посочи, че за успешното прикриване на ролята е необходимо самообладание и дистанция от прекомерното вглъбяване в играта. В същото време „праведните“ са изправени пред трудна задача, защото грешните подозрения могат да доведат до силна емоционална реакция.

„Задачата на праведните също е интересна, там е емоцията. Когато не познаят, те изпадат в сериозна емоционална криза“, коментира той.

Вторият сезон е заснет в двореца „Евксиноград“ и на локации край Черно море. Карамазов определи мястото като феноменално и загатна за нов елемент, който ще засили напрежението в къщата.

„Балканският ни нрав заплита сюжети, които не са били по света. Имаме хрумка, която ще бъде вкарана във всички формати - един елемент, който създаваше напрежение в къщата“, каза водещият.

Новият сезон на „Traitors: Игра на предатели“ започва на 6 ноември по bTV.

Паралелно с телевизионните си ангажименти актьорът работи по фотографски проекти. Книгата му със снимки на затворници от Белене е издадена от английско издателство и се разпространява извън България. Предстои проектът да бъде представен на международни конкурси.

Владо Карамазов разказа, че работата му зад стените на затвора е променилa отношението му към хората и техните истории.

„Думите прошка и втори шанс са станали клишета. Времето вътре в затвора ме направи по-добър човек, защото станах толерантен и мислещ“, каза актьорът, който превърна хобито си фотографията в сериозно занимание.


България
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  • 1 Сила

    1 0 Отговор
    Като оная мацка в "Имало едно време в Америка"
    .....как ги "разпозна " , а !!!?

    17:30 24.10.2026

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  • 7 Ален

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "еленски бут":

    Не само прилича ! Къде мислиш че потъна аржентинската подводница ?!

    17:56 24.10.2026

  • 8 Сибирският бръснар

    1 0 Отговор
    Опростачването на българите препуска с пълна пара. Паданеието на ценностните системи стигна дотам, че да си победител предател това следва да звучи нормално и гордо. То не бяха сървайвари, бигбрадъри, ергени, гласове, ферми, готвачи, състезатели на плаж и т.н.... и никакви стойностни и умни предавания, филми. Американските телевизии са водещи в тази политика и я следват без отклонение докато ни довършат като народ. После защо виреем с максимата проузд народ - слаба държава, направо колония.

    18:01 24.10.2026

  • 9 Сибирският бръснар

    1 0 Отговор
    И какво излиза, ако пишеш правилно ИИ на тоя портал те трие, защота няма мозък като на човек. Като напишеш думата "пр.ст" правилно - трие, а като "проузд" - минава. Като напишеш името на анклава "Гаусса", който Натаняху инищожи ИИ на портала го счита за задни части и трие... То тоя портал ни приучва да пишем неправилно или с измислени думи за да се израдзим цветисто.

    18:06 24.10.2026