Майе Мъск: От живот в страх до световна кариера

Когато парите не стигат за наема, а трите деца растат в дом, белязан от страх, бъдещето изглежда далеч от световните сцени и модните корици. Именно от този период започва разказът на Майе Мъск в мемоара „Timeless“ – книга за насилието, самотното майчинство, упоритостта и късния успех.

Майе е родена в Саскачеван, Канада, но още като дете се премества със семейството си в Южна Африка. Там, в Претория, тя се омъжва за Ерол Мъск през 1970 г., когато е на 22 години. Бракът продължава девет години, а в книгата тя описва атмосферата в дома като постоянна заплаха.

Майе разказва за удари, обиди и опити да бъде изолирана от собствените ѝ родители. След развода Ерол се появява в жилището ѝ с нож, пише тя. „Всички живеехме в страх от избухливия нрав на Ерол“, спомня си Майе.

Трите деца и животът с малко средства

След раздялата тя отглежда Илон, Кимбъл и Тоска предимно сама. Въпреки финансовите трудности Майе завършва висшето си образование и придобива магистърска степен. Работи като диетолог и изгражда консултантска практика, свързана с хранителни разстройства, диабет, бъбречна функция и биохимичните процеси в организма.

В спомените ѝ Илон е мълчаливо и затворено дете, което предпочита книгите и енциклопедиите пред шумните компании. По-късно интересът му се насочва към видеоигрите и компютрите. Физиката и математиката му се отдават лесно, а Майе го описва като „тотален книжен плъх“.

Тя взема решение да напусне Южна Африка и да се премести в Канада заедно с децата си. „Да живееш с малко доходи и много надежда е по-добре, отколкото да си уплашен и нещастен завинаги“, пише Майе.

307 милиона долара и новото начало

Илон и Кимбъл започват в Силициевата долина от запуснат офис, спят на пода и използват тоалетните на местния YMCA. Двамата създават онлайн градски справочници с интерактивни карти и указания от врата до врата. Майе им помага с пазаруването, прането и разходите за техника и печат.

През 1999 г. бизнесът е продаден за 307 милиона долара. Въпреки промяната Майе продължава да подрежда дома, да пере чаршафите и да чисти. Синовете ѝ купуват апартамент в Ню Йорк и куче, но ежедневието ѝ не се превръща в демонстрация на богатство.

По-късно пътищата на братята се разделят. Кимбъл се насочва към ресторантьорството, Тоска става продуцент, а Илон развива компании в областта на онлайн финансите, електромобилите, космическите технологии и изкуствения интелект.

Късният успех пред камерите

След преместването си в Съединените щати Майе трябва да положи отново изпити, за да бъде регистрирана като диетолог. Паралелно с това подновява моделската си кариера. Решението да остави косата си бяла и да избере къса, остра прическа отваря нова страница в професионалния ѝ живот.

Майе започва да работи за списания, каталози и рекламни кампании. Участва в модни ревюта, пътува за фотосесии и се появява на билборд на „Таймс Скуеър“. Става и редовен гост на Met Gala, където е посрещана от Анна Уинтур.

Философията, която извежда от преживяното, е проста: „Възможностите не намаляват с възрастта, а се изострят“. На 78 години Майе Мъск продължава да работи, да пише и да превръща собствения си живот в доказателство, че новото начало няма възрастова граница.

Източници: dailymail.com