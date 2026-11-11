На 74 г. почина моделът и актриса Туки Смит, бившата партньорка на Робърт де Ниро

Американският модел и актриса Туки Смит е починала на 4 ноември в болница в Ню Йорк. Тя е била на 74 години. Смъртта ѝ е потвърдена от близнаците ѝ Ейрин и Джулиан Де Ниро, които заявяват, че майка им е водила „дълга и смела битка“ с множествена склероза.

„Туки беше истинска стихия. Тя остави незаличима следа в сърцата ни и в живота на всички, които имаха щастието да я познават“, посочват децата ѝ в изявление.

От модния подиум до телевизионния екран

Туки Смит е родена като Дорис А. Смит на 25 септември 1952 г. във Филаделфия. Започва кариерата си на модел през 1972 г., а по-късно работи с имена като Юбер дьо Живанши, Тиери Мюглер и Исей Мияке. Появява се и на страниците на редица известни списания. През 1978 г. е обявена за любим модел на универсалния магазин Bloomingdale’s.

Смит е сестра на модния дизайнер Уили Смит, с когото също работи в началото на професионалния си път. През 80-те години тя се насочва към актьорството и получава роля в сериала „Маями Вайс“.

Най-известна става с образа на Ева Роули в комедийния сериал „227“. Участва още във филмите „Talkin’ Dirty After Dark“, „I Like It Like That“, „Апартаментът на Джо“ и „Проповедническата съпруга“.

Връзката с Робърт де Ниро

Туки Смит и Робърт де Ниро са във връзка от 1988 до 1996 г. Двамата имат близнаци, родени през 1995 г. от сурогатна майка.

Освен с модата и киното Смит се занимава и с кулинарен бизнес. Тя развива кетъринг компания и по-късно отваря собствен ресторант в Ню Йорк, който работи две години.

В изявлението си Ейрин и Джулиан Де Ниро подчертават, че майка им е била част от семейна история, оставила следа в американската мода и култура. Те допълват, че нейната красота, изящество и характерно присъствие са помогнали на поколения чернокожи модели и дизайнери.

Източници: latimes.com, btvnovinite.bg, tialoto.bg