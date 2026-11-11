Кендъл Дженър рекламира „гола“ текила (ВИДЕО)

Кендъл Дженър изкуши с "гола" реклама на собствената си марка 818 Tequila, но провокативната сцена се оказва част от шеговит рекламен номер. Видеото е озаглавено „Nothing Extra“ и е заснето в градините на Flamingo Estate в Лос Анджелис.

Клипът показва супермодела сред гъста растителност, която прикрива тялото ѝ. Тя бере нарове и носи кошница с цветя и бутилки текила, докато глас зад кадър обяснява, че някои неща не се нуждаят от допълнителна украса и са по-добри в естествения си вид.

„818 Tequila е същата. Без добавени аромати, без добавени подсладители. Нищо изкуствено. Тя е практически гола. Което означава, че Кендъл Дженър е…“, се казва в рекламното послание.

Тогава моделът прекъсва гласа зад кадър с репликата: „Изобщо не съм гола“. Кендъл излиза от растителността и показва, че е облечена в малка рокля LPA с открити рамене.

„Текилата е гола“, казва Кендъл Дженър във финала на рекламата.

Посланието е препратка към състава на напитката. Кампанията представя 818 Tequila като продукт без добавени подсладители, аромати и изкуствени съставки, като акцентът е поставен върху идеята за „нищо допълнително“.

Кендъл Дженър стартира 818 Tequila през 2021 г. Марката е свързана с телефонния код 818, използван в района на долината Сан Фернандо в окръг Лос Анджелис. В рекламния материал 818 е представена като най-бързо развиващата се марка текила в Съединените щати.

Новият клип е първата голяма продуктова кампания на марката, която изгражда посланието си около състава на напитката, а не само около популярността на основателката ѝ. Видеото използва внушението за голота, за да насочи вниманието към твърдението, че в текилата няма добавени съставки.